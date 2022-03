Mắc COVID-19 có gây yếu sinh lý ở nam giới?

Khi mắc COVID-19, nhiều nam giới gặp phải các vấn đề về sức khỏe tình dục hậu COVID. Những ảnh hưởng này có thể sẽ qua đi nhanh chóng, tuy nhiên những trường hợp kéo dài sẽ gây ra rối loạn cương dương, yếu sinh lý. Cách khắc phục tình trạng này như thế nào?

Căng thẳng, stress, phải cách ly khi mắc COVID-19 là những yếu tố khiến cho đời sống tình dục của các cặp vợ chồng nhạt nhòa hơn. Tình trạng này kéo dài khiến cho nam giới dần rơi vào trạng thái suy giảm ham muốn, "chán yêu".

1. COVID-19 có ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe tình dục của nam giới?

1.1 Gây suy giảm ham muốn

Căng thẳng kéo dài trong quá trình mắc COVID-19 khiến cơ thể nam giới sinh ra hormone cortisol, đây được coi là tác nhân làm sụt giảm testosterone và nitric oxide, hai yếu tố đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh lý.

Khi mắc bệnh, cùng với việc dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng như hiện nay khiến cho nam giới trì hoãn đi khám nam khoa. Càng trì hoãn thì hiệu quả điều trị lại càng thấp, đây thực sự là một vòng luẩn quẩn khiến cho đời sống tình dục của nam giới ngày càng suy giảm.

1.2 Rối loạn cương dương

Theo Tạp chí nghiên cứu quốc tế (International Journal of Impotence) COVID-19 ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn nữ giới, nổi lên với các bệnh nặng hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan sinh sản của nam giới đã được báo cáo là bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn cương dương. Các bằng chứng hiện tại cho thấy rối loạn chức năng nội mô, tổn thương trực tiếp tinh hoàn và gánh nặng tâm lý của COVID-19 là con đường của rối loạn cương dương.

Chức năng cương dương là một yếu tố dự báo bệnh tim mạch vì hệ thống mạch máu và hệ thống sinh sản có mối liên hệ với nhau. COVID-19 có thể gây ra chứng viêm khắp cơ thể, đặc biệt là ở tim và các cơ xung quanh. Do vậy, nguồn cung cấp máu đến dương vật có thể bị tắc nghẽn gây trở ngại cho quá trình cương dương.

1.3 Rối loạn chức năng tình dục

Hoạt động tình dục gắn liền với sức khỏe tinh thần. Căng thẳng, lo lắng và trầm cảm do mắc bệnh, do phải cách ly dài ngày có thể làm cho sức khỏe tinh thần suy giảm dẫn đến rối loạn chức năng tình dục. Người đàn ông không chỉ dễ mất bình tĩnh với bản thân mà khó chịu với cả bạn đời. Họ trở nên bất an, cáu kỉnh, rối loạn lo lắng. Nhiều người dần dần mất hứng thú, rối loạn khả năng quan hệ tình dục.

1.4 Sức khỏe suy giảm

Rối loạn cương dương thường là một triệu chứng của một vấn đề tiềm ẩn. Nam giới có sức khỏe kém có nguy cơ phát triển rối loạn cương dương cao hơn và cũng có phản ứng nghiêm trọng với COVID-19. Vì khi mắc COVID-19 có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, nên tình trạng sức khỏe kém nói chung là nguyên nhân gây lo ngại cho cả rối loạn cương dương và các biến chứng khác.

Vì vậy, đối với những người trẻ và khỏe mạnh đột ngột phát triển chứng rối loạn cương dương, đặc biệt là sau khi bị COVID-19, có thể là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng hơn đang xảy ra.

1.5 Tổn thương tinh hoàn tiềm ẩn

Nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Trung tâm Y tế Cleveland, Ohio (Hoa Kỳ) cho thấy, nCoV được phát hiện trong tinh hoàn của các bệnh nhân nam.

Trong khi đó, ở nam giới, tinh hoàn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản và đời sống sinh lý. Đây là nơi sản xuất tinh trùng và phần lớn lượng hormone testosterone. Nếu tinh hoàn bị tổn thương, khả năng sản sinh hormone sinh dục và tinh trùng sẽ bị ảnh hưởng.

Tuổi tác cũng là một khía cạnh quan trọng cần xem xét, vì đó là một yếu tố nguy cơ phát triển cả rối loạn cương dương và một trường hợp nghiêm trọng của COVID-19.

2. Làm gì để cải thiện sinh lý khi mắc COVID-19?

2.1 Duy trì chế độ ăn uống khoa học

Để cải thiện đời sống sinh lý ở nam giới, nên duy trì chế độ ăn uống khoa học. Ngoài việc cân đối 4 nhóm dưỡng chất quan trọng (bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất) thì cần ưu tiên các dưỡng chất có lợi cho sinh lý nam, giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường ham muốn tình dục và khả năng cương của "cậu nhỏ".

Những thực phẩm tốt cho sinh lý của nam giới nên được ưu tiên là hàu, cá hồi, trứng gà, các loại hạt, bánh mì nguyên cám, quả bơ, táo… Hạn chế thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh để kiểm soát cân nặng. Không sử dụng đồ uống có chất kích thích như rượu bia cũng góp phần cải thiện khả năng tình dục cho các quý ông.

2.2 Tăng cường tập luyện

Tập thể dục không chỉ giúp tăng cường sự dẻo dai, sức bền thể chất mà tập luyện còn giúp nâng cao sức khỏe sinh lý cho nam giới.

Do đó tập luyện thể thao thường xuyên là biện pháp đơn giản, an toàn mà còn giúp tiết kiệm kinh tế và ngăn ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm khác

Cần xây dựng và duy trì chế độ tập luyện phù hợp, có thể ở ngoài trời, trong nhà hoặc ở phòng tập. Bất cứ môn thể thao nào được tập đều đặn và đúng thời lượng đều tốt cho sức khỏe sinh lý ở nam giới.

2.3 Chia sẻ với bạn đời

Khi có biểu hiện bị yếu sinh lý sau khi mắc COVID-19, cần trao đổi với vợ/bạn tình về những khó khăn đang phải đối diện để có sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ nhau vượt qua những trở ngại khi quan hệ tình dục.

2.4 Ngủ điều độ

Tập thói quen ngủ khoa học từ 7-8 giờ/ngày trong khung giờ cố định. Điều chỉnh ánh sáng, các thiết bị trong phòng ngủ, tư thế ngủ để có một giấc ngủ sâu, giúp tinh thần sảng khoái.

Nếu tình trạng yếu sinh lý, suy giảm ham muốn kéo dài, không nên ngần ngại mà cần đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời. Tránh để kéo dài ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tâm lý và hạnh phúc gia đình.

