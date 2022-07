Ăn chanh dây kiểu này tăng gấp 3 lần dinh dưỡng, không phải ai cũng biết

Chanh dây hay còn được gọi là chanh leo, là loại quả rất giàu axit amin và vitamin, cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết. Hàm lượng vitamin C có trong chanh dây rất cao, gấp 15 lần cam và 10 lần táo. Và để tăng gấp 3 lần dinh dưỡng, hãy ăn chanh dây theo những cách sau:

Ăn trực tiếp

Bạn có thể cắt đôi quả chanh dây, ăn trực tiếp phần hạt bên trong. Ăn chanh dây bằng cách này có thể dung nạp tối đa giá trị dinh dưỡng, bỏ sung đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Cách ăn này không được khuyến khích với những người không ăn được chua hay bị trào ngược axit dạ dày.

Trộn với các loại trái cây và nước trái cây khác

Để giảm bớt vị chua vốn có, bạn có thể lọc chanh dây để ăn cùng các loại trái cây hoặc cho vào nước trái cây để uống. Có thể thêm một chút mật ong để ly nước có độ chua ngọt vừa đủ, giúp bạn cảm thấy ngon miệng hơn.

Pha trà

Bạn có thể nạo chanh leo, pha vào nước ấm khoảng 60 độ rồi cho thêm một chút mật ong và đường phèn vào để trung hòa vị chua vốn có của chanh leo. Lưu ý, không để nước ở nhiệt độ quá cao vì nó có thể phá hủy hàm lượng vitamin có trong loại quả này.

Những lợi ích của chanh leo đối với cơ thể

Cải thiện sức đề kháng

Trong chanh leo có hơn 90 loại chất dinh dưỡng. Những chất dinh dưỡng này giúp tăng khả năng miễn dịch và nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Cải thiện làn da xỉn màu

Vì chanh dây rất giàu vitamin C nên có tác dụng chống oxi hóa, loại bỏ các gốc tự do trên bề mặt da, giúp da trở nên mịn màng hơn. Đồng thời, vitamin C cũng có thể cải thiện tốc độ tổng hợp protein, làm cho da đàn hồi, cơ thể khỏe mạnh và cải thiện vóc dáng.

Giảm cảm giác nôn nao

Uống một ly nước chanh dây trước khi uống rượu bia có thể giảm bớt tính kích thích của cồn lên dạ dày, đồng thời có tác dụng bồi bổ và xoa dịu dạ dày. Loại quả này còn có thể đẩy nhanh tốc độ phân hủy của rượu và quá trình trao đổi chất của gan, có tác dụng bảo vệ gan rất tốt.

Hỗ trợ giảm huyết áp

Chanh dây rất giàu vitamin E, có tác dụng làm mềm mạch máu. Ăn nhiều chanh dây còn giúp hạ huyết áp, giảm tắc nghẽn mạch máu.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/an-chanh-day-kieu-nay-tang-gap-3-lan-dinh-duong-khong-phai-ai-cung-biet-...Nguồn: https://baogiaothong.vn/an-chanh-day-kieu-nay-tang-gap-3-lan-dinh-duong-khong-phai-ai-cung-biet-d559693.html