9 biểu hiện cho thấy bệnh tiểu đường đang dần cải thiện

1. Cải thiện tình trạng mệt mỏi, cơ thể tràn đầy năng lượng

Khi đường huyết tăng cao, cơ thể dễ rơi vào rối loạn chuyển hóa, dinh dưỡng không được hấp thụ và sử dụng hiệu quả, trong khi glucose lại không thể đi vào tế bào. Kết quả là cơ thể thiếu năng lượng, khiến người bệnh luôn uể oải, suy nhược, lười vận động.

Sau khi được điều trị tổng hợp và kiểm soát đường huyết tốt, quá trình chuyển hóa trong cơ thể dần ổn định, các chất dinh dưỡng, đặc biệt là glucose được hấp thụ hoàn toàn. Lúc này, cơ thể không còn thiếu năng lượng, người bệnh cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn hơn, muốn ra ngoài vận động, đi dạo, thậm chí chạy nhảy. Đây chính là tín hiệu tích cực cho thấy tình trạng sức khỏe đang tiến triển tốt.

2. Giảm khát, tiểu đêm ít hơn

Khát nước là một triệu chứng điển hình của tiểu đường. Nguyên nhân là do khi lượng đường trong máu tăng, áp suất thẩm thấu máu cũng tăng, dễ dẫn đến khát nước.

Đường huyết cao kéo theo đường niệu cao, gây lợi tiểu, làm thể tích máu giảm, từ đó càng khát hơn. Khi đường huyết được kiểm soát và trở về mức ổn định, áp suất thẩm thấu trong máu giảm, lượng đường niệu giảm, cảm giác khát cũng bớt đi, lượng nước uống vào ít hơn. Kéo theo đó, số lần đi tiểu đêm giảm rõ rệt, nước tiểu trong và nhạt màu hơn.

Nếu có những dầu hiệu này, bệnh tiểu đường của bạn đang dần cải thiện.

3. Đường huyết ổn định, giảm biến động

Trong quá trình điều trị, lượng đường trong máu giảm dần nên không xảy ra tình trạng hạ đường huyết trong cuộc sống hằng ngày. Điều này chứng tỏ chức năng tuyến tụy đang hồi phục, cơ thể lấy lại khả năng tự điều chỉnh đường huyết, báo hiệu bệnh tình chuyển biến tốt.

4. Không còn thường xuyên đói bụng

Khi đường huyết cao và chức năng tụy suy giảm, cơ thể khó sử dụng đường làm năng lượng. Ăn nhiều nhưng vẫn không đủ năng lượng nên dễ đói bụng. Nếu bạn không còn thường xuyên đói bất thường, ăn xong lâu mới cảm thấy đói trở lại, đừng lo lắng rằng đó là do tiêu hóa kém. Ngược lại, đó là dấu hiệu tốt cho thấy chức năng tụy đã cải thiện, khả năng sử dụng đường tăng lên, cơ thể vừa hết cảm giác đói vừa tràn đầy năng lượng.

5. Cân nặng ổn định, tăng cơ

Tiểu đường là một căn bệnh mãn tính gây suy nhược cơ thể, chủ yếu ảnh hưởng đến cơ bắp. Nhiều bệnh nhân bị sút cân, gầy yếu đi rõ rệt. Khi người bệnh áp dụng chế độ ăn uống, tập luyện và thuốc men hợp lý, cơ bắp bắt đầu phát triển trở lại, cân nặng không còn giảm mà dần ổn định. Điều này chứng tỏ năng lượng và protein được hấp thụ tốt hơn. Đây cũng là một vòng tuần hoàn tích cực, bởi cơ bắp chính là “kho dự trữ glycogen”. Cơ bắp nhiều hơn nghĩa là tình trạng đường huyết đang cải thiện, cơ thể trở nên khỏe mạnh và linh hoạt hơn.

6. Tay chân ấm, không còn lạnh hay tê

Tay chân ấm lên là một tín hiệu rõ rệt cho thấy đường huyết đã được cải thiện. Đường huyết cao thường gây giảm thể tích máu, tăng độ nhớt máu, dẫn đến rối loạn tuần hoàn, đặc biệt là tuần hoàn ở chi. Khi đó, người bệnh dễ bị lạnh tay chân, tê bì.

Nếu trước đây bàn tay, bàn chân thường xuyên lạnh buốt, nay trở nên ấm hơn, tình trạng tê bì giảm đi, chứng tỏ đường huyết đã kiểm soát tốt, tuần hoàn máu ở chi đã thông suốt, các triệu chứng biến chứng cũng được cải thiện.

7. Hệ tiêu hóa ổn định, không còn táo bón

Ngoài đường huyết cao, tiểu đường còn kéo theo nhiều rối loạn nội tiết và thần kinh, gây ra các triệu chứng về tiêu hóa như đầy bụng, đau dạ dày, khó tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy. Nếu các triệu chứng này dần thuyên giảm, nhu động ruột ổn định, đại tiện bình thường, chứng tỏ việc kiểm soát bệnh rất hiệu quả, dinh dưỡng cũng được hấp thụ tốt hơn.

8. Thị lực cải thiện dần

Đường huyết tăng cao dễ gây biến chứng mắt, điển hình là bệnh võng mạc, khiến thị lực suy giảm. Nếu sau một thời gian điều trị, thị lực phục hồi, mắt nhìn rõ hơn, điều đó cho thấy đường huyết được kiểm soát tốt và phương pháp điều trị đang phát huy tác dụng.

9. Tinh thần minh mẫn, trí nhớ cải thiện

Đường huyết cao làm tuần hoàn não kém, dẫn đến thiếu oxy não, người bệnh thường mệt mỏi, uể oải, như ngủ chưa đủ giấc, thậm chí suy giảm trí nhớ. Nếu sau điều trị, bạn thấy đầu óc tỉnh táo hơn, suy nghĩ nhanh nhạy hơn, trí nhớ được cải thiện, đây chính là dấu hiệu rõ rệt cho thấy bệnh tình đang tiến triển tích cực.

Ngoài ra, bệnh tiểu đường cải thiện còn thể hiện ở việc các triệu chứng khó chịu giảm dần, chức năng tụy hồi phục, nhiều chỉ số chuyển hóa trở về ngưỡng bình thường, chức năng gan thận ổn định.