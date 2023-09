9 bí quyết trường thọ của người Nhật

Người Nhật được biết đến là quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Từ chế độ ăn kiêng cho đến cách nấu thức ăn, người Nhật đều có những bí quyết riêng để sống lâu hơn.

Bí mật chính là chế độ ăn uống của họ vì họ tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả, đồng thời chế độ ăn uống của họ được cân bằng và tươi ngon.

Dưới đây là một số bí quyết từ lối sống của người Nhật mà bạn có thể áp dụng.

Ăn rau củ

Người Nhật tin rằng rau quả tươi và theo mùa là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào với khả năng độc đáo để điều chỉnh nội tiết tố của con người.

Chúng cũng giúp kích hoạt hệ thống giải độc tự nhiên của cơ thể và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Người Nhật thường tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả. Ảnh: Pexels

Tập thể dục

Để có một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài, điều quan trọng là phải tập thể dục mỗi ngày. Nên đi bộ nhanh trong một giờ mỗi ngày.

Thử các phương pháp nấu ăn khác nhau

​Thử các phương pháp nấu ăn khác nhau như hấp và luộc giúp giữ lại các vitamin và khoáng chất thiết yếu có trong rau. Những phương pháp này cũng khuếch đại hơn nữa sức mạnh của một số vitamin như vitamin B, thiamine, niacin và vitamin C .

Chế độ ăn súp

​Súp chứa nhiều thực phẩm có thể giúp tăng tuổi thọ, vì chúng chứa đầy chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Trà xanh

Trà xanh có các hợp chất bảo vệ chống lại bệnh ung thư và bệnh tim, giúp bạn sống lâu hơn.

Nghiên cứu từ Nhật Bản cho thấy, những người uống 5 cốc trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn

Ăn nhiều cá hơn

Chế độ ăn nhiều cá giúp bạn sống lâu hơn, vì nó chứa đầy đủ chất dinh dưỡng như axit béo omega-3 giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Ăn đậu nành

Đậu nành chứa nhiều protein, rất hữu ích cho sức khỏe, mang lại nhiều lợi ích bao gồm tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Ăn thực phẩm tươi sống

Thêm trái cây tươi, rau quả cùng với các loại hạt vào chế độ ăn uống của bạn sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng như axit béo omega-3 giúp chống lại chứng viêm mãn tính

Ăn ít và thường xuyên

Ngừng ăn khi dạ dày đã no 80% để tránh tăng cân. Không nên ăn quá no vào buổi chiều muộn hoặc buổi tối và tập kiểm soát khẩu phần ăn, theo Times Now.

Nguồn: [Link nguồn]