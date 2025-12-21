3 nghìn một nắm mùi tàu - liều thuốc bổ cho dạ dày, quét mỡ máu

Xin bác sĩ cho biết rau mùi tàu có tác dụng như thế nào và có thể dùng hằng ngày được không? (Lê Thu Hương - Hà Đông, Hà Nội)

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Mùi tàu - loại rau gia vị quen thuộc, chỉ vài nghìn đồng một nắm ngoài chợ lại được giới chuyên môn đánh giá cao vì những lợi ích vượt xa vẻ ngoài dân dã. Nếu biết dùng đúng cách, loại rau này có thể giúp dịu dạ dày, làm lành tổn thương niêm mạc, kích thích tiêu hóa và hỗ trợ giấc ngủ sâu.

Theo y học cổ truyền, mùi tàu (còn gọi là ngò gai) có vị cay nhẹ, tính hơi ấm, quy vào kinh phế và tỳ, giúp hành khí, kiện tỳ, tiêu thực, tán hàn. Những người hay đầy trướng, ăn không tiêu, nặng ngực, mệt mỏi do khí trệ rất hợp với loại rau này.

Theo kinh nghiệm điều trị của các thầy thuốc Đông y, mùi tàu có khả năng khơi thông khí trệ ở vùng trung tiêu (tỳ, vị) nơi đảm nhận chức năng tiêu hóa và chuyển hóa dinh dưỡng. Khi khí huyết lưu thông, cảm giác đầy hơi, ợ chua, tức ngực sẽ giảm rõ rệt; bụng nhẹ, người khỏe và tinh thần cũng thư thái hơn.

Một nắm mùi tàu có thể làm ấm bụng, đặc biệt hữu ích với người tạng hàn, hay lạnh bụng, đau âm ỉ vùng thượng vị. Loại rau thơm này còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng cảm giác ngon miệng.

Cách dùng mùi tàu:

Ngoài ăn sống, bạn có thể dùng mùi tàu cho vào các món ăn và sắc nước uống.

Gia vị vào món ăn: Với canh, cháo, món xào hay món hầm, chỉ nên cắt nhỏ và rắc mùi tàu sau khi tắt bếp. Cách này giúp giữ được tinh dầu thơm, hạn chế bay hơi hoạt chất, đồng thời làm ấm tỳ vị và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Nấu nước uống: Nếu bạn hay chướng bụng, tiểu ít, cơ thể nặng nề, có thể dùng 1 nắm mùi tàu rửa sạch, nấu với 1 lít nước và vài lát gừng. Đun khoảng 10-15 phút, để ấm rồi chia 2-3 lần uống trong ngày. Nước này giúp tiêu trệ, hành khí, lợi tiểu, rất nhẹ nhàng mà dễ chịu.

Trong các bộ phận của rau mùi tàu thì hạt là phần chứa nhiều chất xơ, vì vậy những người bị cao huyết, mỡ máu có thể dùng hạt để đun lấy nước uống. Công dụng là làm sạch và hạ cholesterol trong máu rất hiệu quả.

Những ai không nên dùng mùi tàu?

Dù là rau, nhưng khi sử dụng với mục đích trị liệu, mùi tàu cũng cần được dùng đúng người đúng lúc. Một số trường hợp nên hạn chế như người bị nhiệt nhiều, táo bón, nổi mụn, nhiệt miệng: tính ấm của mùi tàu có thể khiến triệu chứng nặng hơn.

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không nên dùng nhiều thực phẩm cay ấm. Người tỳ vị hư yếu, hay đau bụng đi ngoài, đang sốt cao, cảm nắng, mất nước hạn chế sử dụng mùi tàu.