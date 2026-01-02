Ai bị mỡ máu cứ dùng hạt này, chỉ 5 nghìn một nắm, từ lá đến rễ đều là thuốc quý

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), rau mùi tàu (hay còn gọi với tên khác là cây ngò gai) không chỉ là loại rau gia vị phổ biến mà từ lá đến rễ, hạt còn là vị thuốc hữu ích, nhất là hỗ trợ giảm mỡ máu.

Trong các bộ phận của rau ngò gai, hạt nhiều chất xơ nên có tác dụng làm sạch, hạ cholesterol trong máu. Người mỡ máu cao có thể dùng hạt ngò gai đun nước uống thường xuyên sẽ giúp phần hạ cholesterol và làm sạch máu.

Cách dùng: Bạn có thể dùng hạt mùi tàu giúp giảm cholesterol và làm sạch máu bằng cách dùng 5g hạt rửa sạch, sau đó xay hoặc giã nát rồi cho 300ml nước vào lọc bỏ cặn. Dùng nước đã lọc đun sôi và để nhỏ lửa trong 3 phút, để nguội và uống.

Hạt rau mùi rất tốt để hỗ trợ giảm mỡ máu.

Bên cạnh đó, lá mùi tàu vị cay nhẹ, tính hơi ấm, quy vào kinh phế và tỳ, giúp hành khí, kiện tỳ, tiêu thực, tán hàn. Những người hay đầy trướng, ăn không tiêu, nặng ngực, mệt mỏi do khí trệ rất hợp với loại rau này.

Dùng 1 nắm mùi tàu rửa sạch, nấu với 1 lít nước và vài lát gừng. Đun khoảng 10-15 phút, để ấm rồi chia 2-3 lần uống trong ngày. Nước này giúp tiêu trệ, hành khí, lợi tiểu, rất nhẹ nhàng mà dễ chịu.

Mùi tàu cũng rất tốt cho thận. Theo đó, có thể hỗ trợ điều trị sỏi thận bằng cách đem lá hơ lửa cho héo và cho vào ấm sắc, đổ 3 bát nước sắc đến khi còn 1 bát nước thì chia thành 3 lần uống trong ngày. Thời gian uống thuốc từ 7-9 ngày. Uống trước bữa ăn là tốt nhất.

Những ai không nên dùng mùi tàu?

Dù là rau, nhưng khi sử dụng với mục đích trị liệu, mùi tàu cũng cần được dùng đúng người đúng lúc. Một số trường hợp nên hạn chế như người bị nhiệt nhiều, táo bón, nổi mụn, nhiệt miệng: tính ấm của mùi tàu có thể khiến triệu chứng nặng hơn.