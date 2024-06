Người đàn ông 45 tuổi bị nhồi máu não lúc nửa đêm vì thường xuyên làm việc này

Người đàn ông qua đời vì bỏ qua dấu hiệu nhồi máu não

Sự ra đi đột ngột của anh Cao (45 tuổi, đến từ Thượng Hải, Trung Quốc) do nhồi máu não lúc nửa đêm khiến gia đình và bạn bè vô cùng thương tiếc.

Được biết, trong bữa cơm tối xảy ra vụ việc, anh Cao ăn các món nhiều dầu mỡ và uống rượu. Khoảng 9 giờ tối, anh lại được bạn bè gọi đi uống rượu. Đến 11 giờ đêm, anh trở về nhà, ngồi trên ghế sofa hút thuốc, xem tivi đến 23h40 mới lên giường đi ngủ.

Lúc này, cơn đau đầu kéo đến, vợ nói đưa anh đi viện nhưng anh trì hoãn và định chờ trời sáng. Tuy nhiên, sáng hôm sau, người vợ bất ngờ phát hiện chồng mình không phản ứng nên vội gọi cấp cứu. 120 phút sau, người đàn ông được đưa đến bệnh viện và có thông báo qua đời. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh chính là nhồi máu não.

Bác sĩ cho biết, sự xuất hiện của bệnh nhồi máu não có liên quan đến thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Có 2 khoảng thời gian đặc biệt khiến bệnh nhồi máu não xảy ra, một là vào buổi sáng, hai là buổi tối. Buổi sáng, thần kinh giao cảm hưng phấn, huyết áp dễ tăng cao, lúc này dễ xảy ra tai biến mạch máu não.

Cảnh giác với 5 thói quen gây nguy cơ đột quỵ não

Thức quá khuya, ngồi quá nhiều

Việc thức quá khuya, lười vận động, ngồi quá nhiều được xem là một trong những thói quen xấu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân.

Khi thức quá khuya, tâm trạng quá căng thẳng, lo lắng, áp lực khiến liên tục tiết ra các chất adrenaline và kích thích các yếu tố khác gây ra bất thường trong mạch máu và đột quỵ.

Ngoài ra việc ngồi quá nhiều ít vận động thể chất nhìn chằm chằm vào điện thoại hay các thiết bị điện tử trong thời gian dài có thể làm nén các mạch máu ở cổ gây ra tình trạng ứ đọng mạch máu hình thành các cục máu đông. Nếu không thay đổi, sẽ khiến gia tăng nguy cơ đột quỵ.

Uống nhiều chất kích thích

Sử dụng quá nhiều chất kích thích, rượu bia khiến chúng ta có thể phải đối diện với tình trạng tăng huyết áp và có nguy cơ bị đột quỵ não.

Bên cạnh đó, nghiện thuốc lá trực tiếp làm hỏng lá phổi, còn khiến đẩy cao hàm lượng cholesterol trong cơ thể làm tăng nguy cơ hình thành những cục máu đông và ngăn chặn quá trình tuần hoàn máu lên não.

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ

Liên quan đến chế độ ăn uống, nhiều người không kiểm soát tốt, ăn uống nhiều đồ chiên dầu, phù tạng động vật khiến không kiểm soát lipid máu, tăng cao dễ lắng đọng vào thành mạch, gây xơ vữa thành mạch, tạo điều kiện gây ra đột quỵ.

Với người bị đái tháo đường nên kiểm soát chế độ ăn uống, bởi rất nhiều người có thói quen xấu, sử dụng nhiều đồ ăn ngọt, ăn nhanh, ăn ít rau xanh vừa làm tăng nguy cơ đái tháo đường vừa khiến tăng nguy cơ béo phì, làm cho lượng đường máu cao dễ tổn thương thành mạch não gây ra đột quỵ não.

Tắm đêm, tắm ngay sau khi đi vận động mạnh

Rất nhiều trường hợp đã bị đột quỵ do tắm đêm. Đặc biệt với người có sẵn những bệnh lý nền kể trên, việc tắm vào buổi đêm dễ gây thay đổi nhiệt độ khiến tăng tình trạng tăng huyết áp, làm vỡ các mạch não xơ vữa, co thắt mạch não, nhồi máu cơ tim,.. do đó với những người đang có nguy cơ, việc tắm đêm là rất nguy hiểm.

Tự ý bỏ thuốc khi điều trị tăng huyết áp

Đối với những người có tiền sử bị tăng huyết áp cần phải lưu ý, bởi đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ não. Những người bị tăng huyết áp vô căn cần có thói quyen sử dụng thuốc hạ áp đúng chỉ định của bác sĩ và dùng thuốc đều đặn theo liều, không tự ý bỏ dở.

Ai có nguy cơ bị nhồi máu não

Những đối tượng có nguy cơ cao bị nhồi máu não thường là những người có tiền sử bệnh nền cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch máu não, rối loạn đông máu… Đây là những yếu tố làm gia tăng khả năng hình thành huyết khối bất thường, hoặc làm tổn thương lớp lót trong của động mạch não dẫn tới nhồi máu não.

Ngoài ra, những người thường xuyên hút thuốc lá, sử dụng bia rượu quá nhiều; người bị béo phì, ít vận động, hàm lượng cholesterol cao; người thường xuyên căng thẳng, lo lắng cũng là những đối tượng dễ dẫn tới nhồi máu não kể cả với người trẻ.

