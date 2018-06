7 loại xét nghiệm ai cũng phải làm, chớ bỏ qua kẻo hối hận cả đời

7 loại xét nghiệm ai cũng phải làm, chớ bỏ qua kẻo hối hận cả đời

Để phòng chống các bệnh thường gặp, việc xét nghiệm để phát hiện sớm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dưới đây là các loại xét nghiệm bạn đừng nên bỏ qua.

Xét nghiệm mỡ máu

Mỡ máu (cholesterol) được kiểm tra bằng xét nghiệm máu. Trước khi xét nghiệm, bạn phải nhịn ăn. Mức mỡ máu bình thường là dưới 200mg/dL. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), tất cả những người trên 35 tuổi nên kiểm tra mỡ máu 5 năm/lần. Tuy nhiên, bạn nên sàng lọc nguy cơ mắc mỡ máu từ 20 tuổi. Những người có nguy cơ bị mỡ máu là:

- Người bị tiểu đường

- Người hút thuốc lá

- Người béo phì.

- Tiền sử gia đình có người bị đột quỵ

Xét nghiệm phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Với phái nữ, từ 21 tuổi trở lên nên khám vùng chậu hoặc xét nghiệm Pap Smear 3 năm/lần. Đây là xét nghiệm để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Cả hai cách này giúp phát hiện những thay đổi bất thường trong tế bào để phát hiện sớm ung thư hoặc tiến hành sinh thiết để kiểm tra có mắc ung thư hay không. Cách này giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Nếu mắc ung thư cổ tử cung, việc phát hiện sớm và cắt bỏ khối u sẽ giúp kéo dài cuộc sống nhiều năm.

Xét nghiệm kiểm tra mật độ xương

Việc kiểm tra mật độ xương không bao giờ là quá muộn. Bạn chỉ cần lấy mẫu nước tiểu là có thể kiểm tra mức độ giảm sút của khối lượng xương, sau đó tiến hành chụp X-quang (xét nghiệm DXA) hàng năm.

Nếu chụp X quang cho thấy bạn bị loãng xương ở mức độ nhẹ thì bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên bổ sung canxi và vitamin D mỗi ngày.

Xét nghiệm máu tổng quát

Xét nghiệm máu tổng quát sẽ giúp bạn sớm phát hiện bệnh bạch cầu hay còn gọi là ung thư máu. Trong ung thư máu có 137 loại khác nhau nhưng có 3 loại chính là: bạch cầu, bạch cầu dòng lympho và ung thư tủy.

Ung thư máu được chẩn đoán qua xét nghiệm máu và kiểm tra xem ung thư đã lan đến tủy xương hay chưa, chẩn đoán phát hiện một số thể ung thư máu như bạch cầu hoặc ung thư hạch.

Xét nghiệm chức năng gan

Viêm gan thường do virus gây ra nhưng có nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Ở một số người, bệnh gan tiến triển thầm lặng. Nếu không có triệu chứng gì, bệnh viêm gan siêu vi C có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan. Có 5 loại viêm gan gồm: Viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, viêm gan D, viêm gan E. Bạn nên xét nghiệm chức năng gan mỗi năm một lần.

Xét nghiệm đường huyết

Với người lớn nên kiểm tra bệnh tiểu đường ít nhất 2 lần/năm vì nhiều người không nhận ra các triệu chứng. Nếu có các dấu hiệu sau, bạn cần đi kiểm tra càng sớm càng tốt: Thường xuyên mệt mỏi, nhanh đói, khát nước liên tục, nhìn mờ, đi tiểu nhiều, có vết loét hoặc viêm trên da lâu ngày không khỏi.

Để phát hiện tiểu đường, bạn cần xét nghiệm máu hemoglobin H1C, xét nghiệm glucose trong máu lúc đói, xét nghiệm dung nạp glucose đường uống.

Xét nghiệm nước tiểu

Xét nghiệm nước tiểu là cách để phát hiện sớm tiểu đường, bệnh thận, gan, nhiễm trùng tiết niệu và các bệnh khác. Nếu phân tích nước tiểu và phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ cần xét nghiệm máu, chụp CT hoặc MRI để kiểm tra chức năng gan và thận.

Việc xét nghiệm nước tiểu có 3 công đoạn:

- Kiểm tra trực quan, đánh giá màu sắc và độ trong suốt.

- Kiểm tra các thông số của nước tiểu.

- Kiểm tra bằng kính hiển vi nhằm xác định vi khuẩn, chất nhầy trong nước tiểu

Xét nghiệm, kiểm tra da

Theo các chuyên gia, bạn nên kiểm tra da thường xuyên từ năm 18 tuổi để phát hiện sớm ung thư da. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư da gồm:

- Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

- Tiền sử gia đình có người bị ung thư da

- Da trắng

- Có nhiều nốt ruồi mọc bất thường

- Có các vết phồng rộp trên da sau khi đi nắng về.