Một sai lầm khi cứu người đuối nước có thể gây tổn thương não vĩnh viễn

Đây là sai lầm nhiều người mắc phải do họ cho rằng khi bị đuối nước, nạn nhân đã sặc và uống nhiều nước qua đường miệng, mũi nên hành động dốc ngược sẽ giúp tống bớt nước ra ngoài. Tuy nhiên, cách này hoàn toàn sai lầm, có thể khiến nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch hơn.

Theo BS. Nguyễn Văn Thắng, Khoa Hồi sức tích cực nội, Bệnh viện Nhi Trung ương, việc dốc ngược người bị đuối nước thay vì tiến hành ép tim hồi sức ngay sẽ khiến thời gian ngừng tim kéo dài, dẫn đến tổn thương các cơ quan trong cơ thể nhiều hơn, đặc biệt là tổn thương não. Dốc ngược làm mất đi khoảng thời gian quý giá để cấp cứu khi ngừng tim, ngừng thở khiến cho hiệu quả của việc cấp cứu cũng như hiệu quả của giai đoạn điều trị sau đuối nước bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, khi dốc ngược người đuối nước, một số chất như thức ăn, dịch tiêu hóa hoặc nước có thể trào ngược vào phổi, dẫn đến tổn thương phổi nặng hơn.

BS. Thắng khuyến cáo người dân khi gặp người đuối nước bị ngừng tim cần cấp cứu đúng cách, tuyệt đối không dốc ngược nạn nhân. Thay vào đó, cần ép tim, thổi ngạt ngay lập tức.

Bác sĩ Thắng, Khoa Hồi sức tích cực nội, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: VTV1

Đây cũng là lời khuyên của BS. Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP HCM. Chia sẻ với VnExpress năm 2021, bác sĩ nói việc dốc ngược người đuối nước có thể khiến nạn nhân đối diện nguy cơ di chứng tổn thương não do thiếu oxy quá lâu. Cách xử trí này không làm nước trong phổi chảy ra ngoài, mà còn có thể làm dịch trong dạ dày trào ra, tăng nguy cơ hít sặc.

Theo BS Tiến, sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là quan trọng nhất, quyết định sự sống còn hay di chứng não của nạn nhân. Khi phát hiện người đuối nước, cần đưa nạn nhân lên, đặt nằm chỗ khô ráo, thoáng khí. Nếu nạn nhân bất tỉnh, hãy kiểm tra xem còn thở hay không bằng cách quan sát sự di động của lồng ngực.

Lồng ngực không di động tức là nạn nhân ngưng thở, cần tiến hành ấn tim ngoài lồng ngực ở nửa dưới xương ức. Phối hợp ấn tim và thổi ngạt trong hai phút rồi đánh giá lại xem nạn nhân có thở lại được không, môi có hồng không, có phản ứng khi lay gọi kích thích đau không. Nếu không thì phải tiếp tục các động tác cấp cứu này ngay cả trên đường chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế.

Nếu nạn nhân còn tự thở, hãy đặt họ ở tư thế an toàn là nằm nghiêng một bên để chất nôn dễ thoát ra ngoài. Cởi bỏ quần áo ướt và giữ ấm bằng cách đắp lên người nạn nhân bằng chăn hay một tấm khăn khô. Cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế ngay cả khi họ có vẻ như bình thường hoặc đã hồi phục hoàn toàn sau sơ cứu vì nguy cơ khó thở thứ phát có thể xảy ra vài giờ sau ngạt nước.