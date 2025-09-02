7 dấu hiệu âm thầm của ung thư tuyến tiền liệt mà đa số nam giới bỏ qua

1. Giảm cân đột ngột hoặc không rõ nguyên nhân

Nếu nam giới đột nhiên sụt cân không rõ lý do, đó có thể là dấu hiệu sức khỏe đáng báo động - bao gồm cả nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Theo trang Prostate Cancer UK, tình trạng sụt cân xảy ra ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt thường là do cơ thể thay đổi cách sử dụng năng lượng và điều này cuối cùng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi trong thời gian dài.

Thông thường, đây là triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn di căn. Cụ thể, bạn có thể thấy chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân nếu ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến gan.

2. Đau lưng dưới mãn tính

Có nhiều lý do khiến bạn bị đau lưng dưới, nhưng nếu tình trạng này kéo dài trong một thời gian dài thì có thể nghiêm trọng hơn là đau cơ hoặc sai tư thế.

Nếu bạn bị đau lưng dưới mà không thuyên giảm sau khi điều trị, hãy nhớ kiểm tra và loại trừ nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Đôi khi đó là dấu hiệu sớm cảnh báo căn bệnh này.

Đau lưng dưới là triệu chứng phổ biến của tình trạng chèn ép tủy sống di căn, xảy ra khi các tế bào ung thư di căn từ tuyến tiền liệt phát triển vào hoặc gần cột sống và chèn ép tủy sống.

Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí Global Spine Journal (GSJ) cho biết, trong số các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt di căn đến xương, cột sống là vị trí phổ biến nhất do khu vực này có nguồn cung cấp máu.

3. Đi tiểu thường xuyên hoặc ít đi tiểu

Một trong nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đi tiểu đêm thường xuyên hơn có thể là ung thư tuyến tiền liệt và sức khỏe tuyến tiền liệt, đặc biệt nếu bạn đã hạn chế uống nước vài giờ trước khi đi ngủ. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu.

Một nguyên nhân khác có thể là nhiễm trùng hoặc phì đại tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, nếu ung thư tuyến tiền liệt chèn ép niệu đạo hoặc di căn đến các vùng xung quanh tuyến tiền liệt, chẳng hạn như niệu đạo và bàng quang, nó cũng có thể gây ra sự thay đổi trong thói quen tiểu tiện.

Ngoài việc đi tiểu thường xuyên, ung thư tuyến tiền liệt có thể dẫn đến tình trạng dòng nước tiểu yếu.

Khi có khối u hoặc viêm ở tuyến tiền liệt, nó có thể chèn ép niệu đạo, gây tắc nghẽn và gây ra tình trạng đi tiểu khó khăn.

4. Đau hoặc có máu khi đi tiểu

Nguyên nhân phổ biến nhất gây đau hoặc nóng rát khi đi tiểu là do nhiễm trùng bàng quang.

Tuy nhiên, nếu xét nghiệm nước tiểu cho kết quả âm tính với nhiễm trùng hoặc cảm giác nóng rát và đau dai dẳng, hãy kiểm tra kỹ hơn tuyến tiền liệt. Đó có thể là dấu hiệu dễ bị bỏ qua của ung thư tuyến tiền liệt.

Niệu đạo chạy qua tuyến tiền liệt. Khi ung thư tuyến tiền liệt phát triển, nó có thể khiến bộ phận này bị xẹp và khiến bàng quang không thể dẫn nước tiểu qua được.

Trong những trường hợp khác, bạn có thể thấy xuất hiện máu trong nước tiểu, một triệu chứng không bao giờ được bỏ qua vì nó có thể là do chảy máu tuyến tiền liệt.

Dù nguyên nhân là gì, nếu bạn thấy máu trong nước tiểu, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám. Điều này có thể liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm.

5. Máu trong tinh dịch

Giống như máu trong nước tiểu, việc nhìn thấy máu trong tinh dịch cũng có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt, thường là ở giai đoạn đầu.

Theo trang Harvard Health, khối u ở tuyến tiền liệt có thể gây tắc ống dẫn tinh. Khi ống dẫn tinh bị tắc, các mạch máu gần đó có thể giãn ra và vỡ.

Ngoài ra, xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt có thể tạm thời gây ra máu trong tinh dịch. Điều này bao gồm sinh thiết tuyến tiền liệt qua siêu âm trực tràng (TRUS-PB), trong đó lấy và sinh thiết một phần mô tuyến tiền liệt.

Ngoài ung thư, các bất thường khác ở tuyến tiền liệt cũng có thể gây ra tình trạng xuất tinh ra máu.

Tuyến tiền liệt mở rộng, còn gọi là tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, chèn ép niệu đạo và cũng có thể dẫn đến tình trạng xuất tinh ra máu. Cần lưu ý là "hơn 86% nam giới bị xuất tinh ra máu không bị ung thư tuyến tiền liệt".

Theo Đại học Y Johns Hopkins, lượng tinh dịch giảm cũng có thể là một dấu hiệu khác của ung thư tuyến tiền liệt, mặc dù điều này cũng có thể do các yếu tố như mức độ hydrat hóa và chế độ ăn uống.

6. Các vấn đề cương cứng

Nam giới nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt nếu họ bị đau khi đạt cực khoái hoặc khó cương cứng.

Tuyến tiền liệt đóng vai trò sản xuất tinh dịch và khi các tế bào ung thư bắt đầu lan rộng, chức năng tình dục bình thường của dương vật có thể bị suy giảm. Nhiều nam giới trì hoãn việc khám và thông báo triệu chứng này với bác sĩ, nhưng điều trị càng sớm thì kết quả càng tốt.

Các phương pháp điều trị tuyến tiền liệt thông thường, bao gồm liệu pháp hormone, phẫu thuật hoặc xạ trị, cũng có thể gây ra các vấn đề về cương cứng.

7. Cảm giác khó chịu khi ngồi

Đau hoặc khó chịu khi ngồi là một dấu hiệu cảnh báo khác của bệnh ung thư tuyến tiền liệt và thường xảy ra khi bệnh tiến triển.

Khi ung thư tuyến tiền liệt phát triển, nó có thể bắt đầu xâm lấn các cơ ở vùng chậu hoặc thành trực tràng. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy đau và khó chịu khi ngồi vì tuyến tiền liệt có thể bị viêm.