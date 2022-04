6 nhóm người mắc bệnh này được khuyến cáo không ăn thịt bò vì cực kỳ nguy hiểm

Người bị mỡ máu, gan nhiễm mỡ, người bị gout, huyết áp cao và người đang có bệnh về da... được khuyến cáo nên hạn chế thịt bò nếu không muốn bệnh ngày một nặng hơn.

Từ góc độ dinh dưỡng, thịt bò thuộc nhóm thịt đỏ, hàm lượng chất sắt cao hơn thịt gà và cá. Trong 100g thịt bò chứa 182 kcal; 21,5g protein; 107g chất béo; 12mcg vitamin A , 4,5mg vitamin PP, 3,1mg sắt, 12mg canxi, 28mg magie,…

Với thành phần protein cao, thịt bò rất cần thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển cơ thể. Nó chứa đầy đủ các a-xít amin cần thiết mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Hàm lượng vitamin B6 có trong thịt bò sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy sự phân hủy và tổng hợp protein, thúc đẩy phục hồi thể chất. Vitamin B12 đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành tế bào hồng cầu, chuyển hóa tế bào, chức năng thần kinh và sản xuất AND.

Nguồn sắt dồi dào trong thịt bò rất có lợi cho sức khỏe, bởi nó vận chuyển ô-xy tới cơ bắp thông qua các tế bào máu đỏ. Sắt còn có tác dụng to lớn đối với hoạt động của gan, thúc đẩy gan làm việc hiệu quả hơn.

Theo y học cổ truyền, thịt bò khi kết hợp với dược liệu như hồ tiêu, sa nhân, trần bì, vỏ quế, gừng tươi bổ tỳ vị… giúp kích thích tiêu hóa; Thịt bò nấu với thảo quả chữa đau dạ dày do lạnh; Thịt bò hầm nhừ với thường sơn ăn chữa chứng tích trệ (nặng bụng), chướng bụng; Dạ dày bò ninh với hoàng kỳ chữa tiêu hóa kém, đầy bụng; Đuôi bò ninh nhừ với đương quy chữa đau lưng, liệt dương do thận hư; Gan bò nấu với khởi tử (kỷ tử) chữa váng đầu, hoa mắt do gan, huyết kém; Dương vật bò hấp cách thủy với khởi tử và gừng chữa liệt dương.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù thịt bò có nhiều công dụng, tuy nhiên một số nhóm người cần cẩn trọng khi ăn, hoặc không nên ăn.

Người bị mỡ máu, gan nhiễm mỡ

Những người bị bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ thường phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình. Nhất là những giai đoạn bệnh có nguy cơ tiến triển nặng và bệnh nặng thì chỉ nên ăn thanh đạm, giảm lượng protein động vật, tăng lượng protein thực vật. Trong khi đó, hàm lượng đạm trong thịt bò rất cao, không thích hợp với đối tượng người bệnh này.

Người cao huyết áp

Những người mắc bệnh cao huyết áp thường phải hạn chế tối đa các loại thực phẩm chứa chất béo bão hòa. Điều này giúp ổn định đường huyết, tránh mỡ máu. Thịt bò có chứa chất béo bão hòa với hàm lượng lớn nên không thích hợp với những người này. Đây là một trong những đối tượng cần hạn chế ăn thịt bò.

Người bệnh u xơ tử cung

Phụ nữ bị u xơ tử cung nên tránh thịt bò. Vì trong thịt bò có chứa các chất kích thích estrogen phát triển nên sẽ khiến khối u lớn nhanh hơn bình thường.

Người đang bị thủy đậu

Khi bị thủy đậu, người bệnh cần phải kiêng nhiều loại thực phẩm. Trong đó, có thịt bò, hải sản, thịt vịt,... Thịt bò chứa nhiều chất dinh dưỡng song không hợp với người đang có bệnh này. Các chất trong thịt bò sẽ khiến các nốt thủy đậu nổi lên nhiều hơn và bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Người bị bệnh viêm khớp

Khi ăn lượng thịt bò nhiều vào trong cơ thể, thịt bò sẽ sản sinh ra nhiều lượng axit. Trong khi đó các axit cần phải có canxi để trung hòa và chuyển hóa. Những người bị viêm khớp thường trong trong tình trạng thiếu canxi. Nếu tiêu thị lượng thịt bò quá nhiều hoặc vừa phải cũng không tốt. Axit do thịt bò sản xuất ra sẽ hấp thụ hết canxi trong cơ thể khiến người bệnh càng thiếu canxi trầm trọng hơn, bệnh sẽ nặng hơn. Đây là những bệnh không nên ăn thịt bò.

Người bị bệnh gout

Người bị bệnh gout có nguyên nhân là do bị tăng axit uric trong máu quá nhiều, hình thành những u, cục ở bàn tay và bàn chân gây đau đớn cho bệnh nhân. Trong khi đó, thịt bò chứa nhiều đạm, là yếu tố hàng đầu có nguy cơ làm tăng axit uric. Do vậy, những người bị bệnh gout nên hạn chế tối đa hoặc tránh hẳn món thịt bò.

