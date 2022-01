Món xôi sáng, người có dấu hiệu này thì thèm đến mấy cũng không nên ăn

Thứ Tư, ngày 26/01/2022 08:26 AM (GMT+7) Chia sẻ

Xôi được xem là "thực phẩm sạch" và là món ăn quen thuộc với nhiều người Việt. Tuy nhiên, nếu thuộc nhóm người dưới đây tốt nhất nên hạn chế.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một đĩa xôi cung cấp 600 calo (trong khi đó 1 bát phở chỉ chứa 400 calo). Sở dĩ xôi chứa nhiều calo như vậy là bởi: Xôi được nấu từ các loại đậu, dừa nạo, vừng... Đó là chưa kể bạn ăn các loại xôi gà, xôi thịt, xôi trứng…

Dù tốt cho cơ thể, nhưng các chuyên gia khuyến cáo những người mắc bệnh sau không nên ăn xôi:

Ảnh minh họa

Người có vết thương hở

Những người đang có vết thương, có bệnh bị mưng mủ thường là người thể hàn, tích độc nhiều (béo, đờm dãi nhiều). Do vậy, thức ăn có chất dẻo nhiều, khó tiêu càng làm tình trạng nặng thêm. Những người mới phẫu thuật, người có những chỗ bị sưng viêm nên kỵ đồ nếp nếu không sẽ gây mưng mủ. Vậy nên tránh ăn đồ nếp, khi vết thương lành có thể ăn uống bình thường.

Người bị đầy hơi, khó tiêu

Nhiều người thay vì xôi thông thường lại có sở thích ăn xôi rán vì mùi vị hấp dẫn, thơm ngon hơn. Hoặc ăn xôi kèm theo rất nhiều thịt, chả, trứng. Tuy nhiên, nếu ăn như vậy, cơ thể sẽ tích tụ rất nhiều chất béo, không tốt cho cơ thể. Ăn nhiều sẽ khiến bạn bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu.

Người thừa cân, béo phì

Do gạo nếp có hàm lượng tinh bột và năng lượng tương đương với cơm trắng, đặc biệt nếu bạn có thói quan sử dụng xôi cùng các loại thức ăn kèm theo như trứng, thịt, xúc xích…thì sẽ càng khiến tình trạng béo phì ra tăng. Do đó những người thừa cân, béo phì nên hạn chế ăn xôi nếu muốn giảm cân.

Người bị đau dạ dày

Nhiều người sau khi ăn xôi thường xuất hiện hiện tượng nóng cổ, ợ chua. Điều này là do cấu tạo tinh bột của gạo nếp thường chắc và khó chia cắt nên khi ăn nhiều cảm thấy no lâu, khó tiêu, thậm chí nhiều người còn có hiện tượng ợ chua. Do đó, chúng không tốt cho người bị đau dạ dày hay trào ngược dạ dày - thực quản.

Lưu ý:

- Không ăn xôi với thịt gà do đây là 2 món ăn có thành phần kỵ tính.

- Không ăn xôi nhiều lần trong một tuần, chỉ nên ăn từ 1 - 2 lần/tuần.

- Không được ăn xôi thay cơm, đặc biệt với người đang giảm cân.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/mon-xoi-sang-nguoi-co-dau-hieu-nay-thi-them-den-may-cung-khong-nen-an-172...Nguồn: https://giadinh.net.vn/mon-xoi-sang-nguoi-co-dau-hieu-nay-thi-them-den-may-cung-khong-nen-an-172220121152700685.htm