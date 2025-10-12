Burger “nhà giàu” giá 290 triệu đồng, có tiền cũng không mua được

Trong những năm gần đây, giá burger có tăng lên nhưng vẫn được xem là món ăn có giá phải chăng nhất trong nhà hàng. Tuy nhiên, nhà hàng Asador Aupa tại Cabrera del Mar, vùng Catalonia đã hoàn toàn thay đổi định nghĩa đó. Món burger độc nhất vô nhị của họ vừa chính thức được ghi nhận là “chiếc burger đắt nhất hành tinh”.

Theo giới thiệu, món ăn này được các đầu bếp tại Asador Aupa nghiên cứu và thử nghiệm trong suốt 8 năm. Công thức chính xác vẫn được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng điều khiến giá của nó chạm mốc 11.000 USD không phải là vàng lá hay kim cương ăn được, mà là chất lượng nguyên liệu, trải nghiệm ẩm thực đặc biệt và tính độc quyền tuyệt đối.

Món buger này có tiền chưa chắc đã mua được.

Nhà hàng Asador Aupa do Bosco Jiménez (biệt danh BdeVikingo) là một đầu bếp kiêm influencer nổi tiếng với niềm đam mê ẩm thực Basque sáng lập ra. Ý tưởng của ông rất rõ ràng: “Sự sang trọng không cần phô trương. Nó phải là thứ mà không phải ai cũng có thể chạm tới”.

Thế nên, dù thực khách có tiền cũng chưa chắc được ăn. Theo quy định của nhà hàng: “Đây là trải nghiệm chỉ dành cho khách được mời. Món ăn này không có trong thực đơn. Không thể đặt bàn. Chỉ những người được chọn mới có cơ hội thưởng thức”.

Nếu ai tự tin mình “xứng đáng”, họ có thể gửi yêu cầu xét duyệt nhưng việc có được chấp nhận hay không, hoàn toàn tùy vào tiêu chí bí ẩn của nhà hàng.

Những người may mắn được chọn sẽ được mời vào phòng riêng, cùng vài vị khách khác, để thưởng thức chiếc burger chế biến từ “3 loại thịt ngon nhất thế giới”, kết hợp với “loại phô mai đắt đỏ nhất châu Âu”, và một loại sốt đặc biệt làm từ rượu cao cấp.

Liệu chiếc burger này có đáng giá 11.000 USD? Theo các đầu bếp của nhà hàng Asador Aupa, câu trả lời là “hoàn toàn xứng đáng”. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng số tiền đó đủ mua một chiếc ô tô nhỏ.