Làm “chuyện ấy” với người lạ, người đàn ông mắc giang mai

TS.BS Nguyễn Thị Hà Vinh phòng khám STIs - Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ về trường hợp ông M. 54 tuổi, Hà Nội khởi phát bệnh trước khi đi khám 10 ngày với biểu hiện dát đỏ vùng rãnh quy đầu dương vật. Sau đó, tổn thương tiến triển thành vết loét dần lan rộng, kèm sốt 39 độ.

Cách đi khám 3 ngày, ông M. tự rửa sinh dục bằng cồn iode và bôi thuốc dạng bột không rõ thành phần nhưng không đỡ. Sau đó bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Các bác sĩ đã hỏi bệnh và thăm khám thấy tổn thương loét sâu vùng quy đầu dương vật, nền vết loét cứng, không đau, không ngứa; có nhiều hạch bẹn bên phải. Ngoài ra, bệnh nhân không có tổn thương da ở vị trí khác, không có tổn thương niêm mạc miệng hay mắt.

Trước những biểu hiện như vậy, các bác sĩ đưa ra các chẩn đoán có thể bệnh nhân mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (giang mai, hạ cam, herpes simplex sinh dục); chấn thương hoặc dị ứng thuốc.

Khai thác tiền sử, bệnh nhân đã sử dùng thuốc có khả năng gây dị ứng trước khi xuất hiện tổn thương và cũng không có yếu tố gây loét sinh dục do chấn thương. Trước thời điểm xuất hiện tổn thương sinh dục 2 tháng, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn.

Bệnh nhân được làm xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán giang mai và xét nghiệm tế bào học dịch tổn thương tại vết loét. Kết quả xét nghiệm huyết thanh đặc hiệu và ko đặc hiệu giang mai đều dương tính.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh ở bệnh nhân bị giang mai thời kỳ I (giang mai sơ phát). Bệnh nhân được điều trị bằng Benzathin penicillin G, tiêm mông, liều duy nhất và được hẹn khám lại sau 1 tháng.

“Chúng tôi cũng tư vấn cho bệnh nhân hiểu về nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình và khuyên bệnh nhân thuyết phục các bạn tình của mình đến để làm xét nghiệm kiểm tra. Tuy nhiên vợ và bạn tình khác của bệnh nhân chưa đến làm xét nghiệm kiểm tra sàng lọc giang mai”, TS.BS Vinh cho hay.

Theo bác sĩ Vinh, giang mai là bệnh lây qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, và hiện nay tỷ lệ mắc bệnh trên thế giới, cũng như tại Việt Nam, đang tăng. Đặc biệt, bệnh dễ lan rộng do xu hướng quan hệ tình dục không an toàn và gia tăng trong quần thể quan hệ đồng giới.

Giang mai được mệnh danh là “kẻ trá hình hoàn hảo” vì có thể gây ra triệu chứng đa dạng ở nhiều cơ quan như da, niêm mạc, mắt, thần kinh, tim mạch, và thậm chí là không biểu hiện triệu chứng trong một số trường hợp. Những người có tiền sử quan hệ không an toàn hoặc có triệu chứng nghi ngờ nên khám sàng lọc để được điều trị sớm.

