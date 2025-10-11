Bệnh viện E dự kiến sáp nhập Bạch Mai

Phương án sắp xếp trên được Bộ Y tế xây dựng theo tinh thần tinh gọn đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18. Hiện, Bộ Y tế chưa công bố lộ trình hay phương án sáp nhập cụ thể cho hai bệnh viện.

Hồi cuối tháng 9, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương nghiên cứu sắp xếp hệ thống trường học, bệnh viện công lập và tinh gọn đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18. Trong lĩnh vực y tế, Bộ Nội vụ đề nghị mỗi tỉnh, thành có ít nhất một bệnh viện chuyên sâu; bố trí bệnh viện lão khoa hoặc khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa.

Theo kế hoạch, các bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, K, Việt Đức, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương, Chợ Rẫy, Thống Nhất... sẽ được giữ lại để đảm bảo vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các cơ sở y tế còn lại được tổ chức lại bằng cách sáp nhập vào bệnh viện lớn, chuyển giao về địa phương quản lý, hoặc trở thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y khoa.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất. Một số bệnh viện chuyên khoa khác sẽ được bàn giao nguyên trạng về các địa phương, như Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa về tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 74 Trung ương về tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về Đà Nẵng.

Bệnh viện Bạch Mai là một trong những cơ sở y tế lớn Bộ Y tế đang quản lý trực tiếp. Ảnh: Ngọc Thành

Còn khối đào tạo, các trường đại học trọng điểm như Trường đại học Y Hà Nội, Y Dược TP HCM, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Điều dưỡng Nam Định... vẫn trực thuộc Bộ Y tế. Còn một số trường như Y Dược Hải Phòng sẽ tiếp nhận Kỹ thuật y tế Hải Dương. Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sẽ sáp nhập vào Đại học Dược Hà Nội. Một số cơ sở sẽ được chuyển giao thành bệnh viện thực hành, ví dụ Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng sẽ thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Hệ thống viện kiểm định, pháp y và các đơn vị nghiên cứu vaccine - sinh phẩm y tế cũng cơ bản được giữ nguyên nhằm bảo đảm tính ổn định trong kiểm soát chất lượng thuốc, vaccine và an toàn thực phẩm.

Trạm y tế xã trực thuộc UBND xã sẽ được duy trì, đồng thời giữ lại các điểm khám cũ để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cơ bản. Các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện được chuyển về trực thuộc Sở Y tế, khám chữa bệnh theo khu vực liên xã, phường.

Theo Bộ Y tế, phương án này được xây dựng theo lộ trình phù hợp đảm bảo kế thừa, tránh xáo trộn hoạt động chuyên môn và phục vụ tốt nhất khám chữa bệnh cho người dân.