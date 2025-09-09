5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

Nước mướp đắng giải nhiệt

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, mướp đắng vị đắng, ngọt, tính bình có tác dụng thanh nhiệt, giải độc làm mát gan. Các hoạt chất có trong mướp đắng được chỉ ra có tác dụng giảm men gan, bổ gan, bổ mật. Vào những ngày mùa thu, bạn có thể tận dụng uống nước mướp đắng để thải độc gan.

So với các loại nước giải nhiệt khác, nước mướp đắng khó uống hơn, nên bạn có thể cho thêm chút đường vào. Ngoài ra, có thể chế biến mướp đắng bằng cách xào, nấu canh hay ướp đá sẽ dễ ăn hơn.

Nước chanh tăng cường sức đề kháng, giảm tải cho gan

Vào tiết trời thu, bạn pha một ly nước chanh pha loãng không đường (hoặc ít đường) mỗi ngày sẽ giúp cung cấp nước cho làn da, vừa thanh lọc cơ thể hiệu quả.

Chanh là quả có chứa nhiều vitamin C, giúp tăng sức đề kháng và chống oxy hóa cho tế bào gan. Ngoài ra, chanh còn hỗ trợ cân bằng kiềm, độ PH trong cơ thể, giúp gan giảm tải.

Nước ép cà rốt và củ cải đường tăng cường chức năng gan

Cà rốt giàu glutathione có khả năng làm sạch gan. Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa nhiều vitamin A, C, B6, K giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.

Trong khi đó, củ cải đường từ lâu đã được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Các chất chống oxy hóa, kali, sắt và folate trong củ cải đường giúp bảo vệ gan, kích hoạt men gan hoạt động tốt. Hai loại củ này cũng có nhiều vào trong mùa thu, dễ tìm ở chợ với giá siêu rẻ, chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Ăn củ cải và cà rốt thường xuyên có thể giúp kích thích và cải thiện các chức năng tổng thể của gan. Cách chế biến đơn giản, sau khi rửa sạch, bạn cho cà rốt và củ cải đường vào ép là được ly nước ép ngon, tốt cho sức khỏe.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền là nguồn dồi dào chất chống oxy hóa, đặc biệt là betaine – chất giúp thúc đẩy quá trình giải độc và bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa. Đồng thời, củ dền còn giúp giảm cholesterol xấu, gan khỏe mạnh hơn.

Nước detox siêu dễ làm

Đây là công thức nước giải độc đơn giản, dễ làm. Bạn chỉ cần thái lát 1 quả chanh, 1 củ gừng nhỏ, nửa quả dưa leo cùng vài lá bạc hà tươi rồi cho vào khoảng 1 lít nước lọc. Để trong tủ lạnh 2 giờ trước khi uống.

Sự kết hợp giữa các loại nguyên liệu như chanh, gừng, dưa leo, bạc hà… giúp giải độc, chống viêm, cấp nước, chống oxy hóa và có hương vị dễ chịu từ bạc hà. Mọi người có thể dùng thay nước lọc hàng ngày sẽ hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả.

Để thải độc gan, bạn cũng có thể chế biến nước detox.

Mặc dù các loại nước ép này đều tốt cho sức khỏe, tuy nhiên theo chuyên gia, mọi người khi chế biến cần lựa chọn các nguyên liệu tươi, dùng nguyên chất không thêm đường là tốt nhất. Ngoài ra, lưu ý không dùng nước ép trái cây khi bụng đói, nhất là với những người có vấn đề về đường tiêu hóa.