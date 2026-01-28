Chuyên gia cảnh báo nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất do virus Nipah

Bangkok Post dẫn thông tin từ tiến sĩ Arkom Chaiwerawattana, Giám đốc Viện Sức khỏe trẻ em quốc gia Thái Lan Queen Sirikit cảnh báo trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương nhất do virus Nipah vì các triệu chứng ở trẻ nhỏ ít rõ rệt hơn so với người lớn.

Bệnh này nghiêm trọng ở trẻ nhỏ và gây viêm não nặng với các triệu chứng bắt đầu bằng sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt và sau đó là buồn ngủ. Những triệu chứng này có thể dẫn đến thay đổi ý thức, co giật, bất tỉnh, viêm phổi, suy hô hấp cấp tính và viêm não.

Trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương nhất do virus Nipah vì các triệu chứng ở trẻ nhỏ ít rõ rệt hơn so với người lớn. (Ảnh: VTC News)

Theo Tiến sỹ Arkom, trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh có thể chậm phát triển, suy giảm khả năng học tập và mắc bệnh động kinh trong tương lai. Trước đó, các nhà chức trách y tế Thái Lan cho biết, một số loài dơi ăn quả ở Thái Lan mang chủng virus Nipah, nhưng mối nguy hiểm lớn hơn đến từ những người nhiễm bệnh đến từ các quốc gia đang có dịch bệnh.

Cụ thể, virus Nipah được tìm thấy ở một số loài dơi ăn quả ở Thái Lan thuộc chủng virus từ Bangladesh. Bác sĩ Jurai Wongsawat, người phát ngôn của Cục Kiểm soát Bệnh tật Thái Lan, cho biết có hai chủng virus Nipah: chủng Bangladesh và chủng Malaysia. Chủng Bangladesh nguy hiểm hơn, tỷ lệ tử vong khá cao và gây ra các triệu chứng về đường hô hấp.

Hiện chưa có trường hợp bệnh nhân nhiễm virus Nipah nào được xác nhận tại Thái Lan. Tuy nhiên, bà Jurai Wongsawat nhấn mạnh, bệnh do virus Nipah gây ra cần được xem xét nghiêm túc vì nó gây viêm phổi nặng và hiện chưa có vaccine hay thuốc chữa trị.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, virus Nipah là một loại virus lây truyền từ động vật sang người và cũng có thể lây truyền qua thực phẩm bị nhiễm virus hoặc trực tiếp giữa người với người. Người bị nhiễm virus Nipah sẽ gặp phải một loạt các bệnh từ nhiễm trùng đến bệnh hô hấp cấp tính, thậm chí viêm não dẫn đến tử vong.

Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao cho người bị nhiễm, với mức được báo cáo dao động từ 40 đến 75%, tùy thuộc tình trạng sức khỏe của người nhiễm, thời điểm bùng phát và chủng virus lưu hành. Virus này cũng có thể gây bệnh nặng ở động vật như lợn, dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể cho người chăn nuôi.

Mặc dù virus Nipah chỉ gây ra một vài đợt bùng phát được biết đến ở châu Á, nhưng nó lây nhiễm cho nhiều loại động vật và gây ra bệnh nặng cũng như tử vong ở người, trở thành mối quan ngại về sức khỏe cộng đồng.