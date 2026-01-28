Chuyên gia chỉ ra loài dơi mang virus Nipah hay ăn 1 loại quả ở Việt Nam cũng có

Theo Times of India, nỗi lo ngại về virus Nipah ngày càng gia tăng khi các trường hợp nhiễm bệnh xuất hiện ở Tây Bengal, Ấn Độ. Cho đến nay, đã có một số trường hợp được xác định.

Nipah là virus gây bệnh truyền từ động vật sang người, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm mầm bệnh rủi ro cao vì tỷ lệ tử vong lớn và khả năng gây dịch. Các chuyên gia cho biết ca nhiễm ở người tương đối hiếm, song mỗi khi xuất hiện thường để lại hậu quả nặng nề cho hệ thống y tế, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư và nguồn lực y tế còn hạn chế.

Chuyên gia cảnh báo loài dơi mang virus Nipah hay ăn quả chà là và các loại quả khác. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo các số liệu dịch tễ học, tỷ lệ tử vong do virus Nipah dao động từ 40% đến 75%, tùy từng đợt dịch và chủng virus lưu hành. Đây là con số rất cao so với nhiều bệnh truyền nhiễm khác, khiến Nipah luôn nằm trong nhóm mầm bệnh được giám sát chặt chẽ trên toàn cầu.

Tiến sĩ Aishwarya R., chuyên gia tư vấn bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Aster RV cho biết, virus này lây truyền tự nhiên từ dơi ăn quả sang người theo một vài cách.

- Cách thứ nhất là qua dịch tiết của dơi.

- Cách thứ hai là qua thực phẩm bị nhiễm bẩn.

- Và cách thứ ba là lây truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể bị nhiễm bệnh.

"Virus Nipah không phải điều bạn nghe đến hàng ngày, nhưng chắc chắn là một loại virus cần phải chú ý. Điều đáng sợ là tốc độ lây lan của nó rất nhanh và nguy hiểm", bà Aishwarya R nói.

Cụ thể, tiến sĩ Aishwarya R. cho biết, loài dơi mang virus Nipal hay ăn quả chà là nói riêng và ăn các loại quả khác nói chung. Do đó, chuyên gia này khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ăn quả chà là bị rụng, bị cắn, uống nhựa chà là chưa được tiệt trùng.

Quả chà là là một loại trái cây nhiệt đới họ cọ, có vị ngọt đậm, dẻo thơm, mọc thành chùm trên cây và phổ biến ở Trung Đông, Địa Trung Hải.

Ngoài ra, hạn chế tiếp xúc với dơi và động vật nhiễm bệnh; thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm nghiêm ngặt khi chăm sóc bệnh nhân nghi nghiễm cũng là điều cần đặc biệt phải chú ý.