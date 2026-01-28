Virus Nipah - cơ chế gây bệnh và các biện pháp phòng ngừa

Virus Nipah là một virus nguy hiểm hiếm gặp, có thể gây viêm não và viêm phổi nặng, với tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và chăm sóc kịp thời.

Nguồn lây của virus Nipah

- Ổ chứa tự nhiên của virus Nipah là dơi ăn quả

- Virus có thể lây sang người:

- Qua thực phẩm hoặc đồ uống nhiễm virus

- Qua tiếp xúc gần với người bệnh (dịch tiết hô hấp)

Vì vậy, Nipah không chỉ là bệnh từ động vật, mà có thể lây từ người sang người.

Cơ chế gây bệnh của virus Nipah

Sau khi xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa, virus Nipah sẽ:

- Tấn công mạch máu và tế bào nội mô

- Gây viêm mạch hệ thống và vi huyết khối

- Tổn thương nặng ở:

+ Não dẫn đến viêm não

+ Phổi dẫn đến viêm phổi, phù phổi

Đây là lý do bệnh có thể diễn tiến nhanh và nặng.

Thời gian ủ bệnh trong khoảng 4-14 ngày.

Các dấu hiệu cần đi khám ngay

- Sốt cao, đau đầu nhiều

- Ho, khó thở

- Buồn ngủ bất thường, rối loạn ý thức

- Co giật hoặc thay đổi hành vi

- Không chờ đợi khi có triệu chứng thần kinh hoặc hô hấp nặng.

Phòng bệnh do virus Nipah

Virus Nipah hiện chưa có vaccine phòng ngừa

- Không ăn trái cây bị dơi cắn

- Không uống nhựa cây hoặc nước ép không đảm bảo vệ sinh

- Hạn chế tiếp xúc gần với người nghi nhiễm

- Thực hành vệ sinh tay – đeo khẩu trang khi cần thiết

- Do chưa có vaccine đặc hiệu để phòng ngừa virus Nipah nên phòng bệnh là yếu tố quan trọng nhất.

Nguồn tham khảo: WHO; CDC (USA); The Lancet Infectious Diseases; New England Journal of Medicine