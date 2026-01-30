Người tăng huyết áp quan hệ tình dục như nào để đảm bảo sức khỏe?

Tăng huyết áp ảnh hưởng thế nào tới quan hệ tình dục?

Tăng huyết áp có thể làm tổn thương động mạch: động mạch bị xơ cứng và hình thành các mảng xơ vữa. Tình trạng tổn thương mạch máu này nếu ở động mạch não thì có thể gây ra đột quỵ, ở động mạch vành thì có thể gây ra bệnh mạch vành (trong đó có nhồi máu cơ tim), còn ở động mạch hệ sinh dục thì làm giảm tưới máu, dẫn đến giảm khả năng cương dương ở nam giới và gây khô âm đạo, giảm cực khoái ở nữ giới. Đối với cả nam và nữ, tăng huyết áp có thể dẫn tới giảm ham muốn tình dục.

Ngoài ra, người bị tăng huyết áp có thể bị rối loạn cương dương do những thay đổi ở mạch máu hoặc tác dụng phụ của thuốc hạ áp. Một số thuốc hạ áp có thể gây giảm chức năng tình dục. Tuy nhiên bạn không nên vội vàng dừng thuốc. Đừng ngại ngùng hỏi bác sĩ về chuyện này và luôn phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của việc dùng thuốc. Thông thường, việc điều chỉnh về loại thuốc hay liều dùng sẽ giúp người bệnh giải quyết vấn đề này.

Lưu ý cần nhớ cho người tăng huyết áp khi quan hệ tình dục

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng hoạt động tình dục là một gắng sức vừa phải, có thể coi như một động tác thể dục nhẹ nhàng chính vì vậy với những bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn I và II vẫn có thể quan hệ tình dục bình thường. Thậm chí, hoạt động tình dục lại có lợi với những bệnh nhân này vì đây như là một cách luyện tập nhẹ nhàng.

Nguy cơ bị các biến chứng sẽ càng cao khi huyết áp càng cao. Vì vậy để an toàn, trước khi sinh hoạt tình dục, người bị tăng huyết áp nên đo huyết áp, chỉ nên sinh hoạt tình dục khi huyết áp đã được điều trị về mức bình thường: huyết áp tâm thu (HATT) < 140 mmHg và huyết áp tâm trương ( HATTr ) < 90 mmHg. Ngay với mức huyết áp bình thường này nhưng nếu đã bị suy tim mạn tính, bị bệnh mạch vành mạn tính thì cũng nên duy trì sinh hoạt tình dục ở mức vừa phải, với các "kỹ thuật" sao cho không phải gắng sức nhiều mà vẫn "lên đỉnh".

Với mức tăng huyết áp độ 1: HATT < 160 mmHg hoặc HATTr < 100 mmHg thì có thể sinh hoạt tình dục nhưng cần hạn chế gắng sức như đã nói ở trên. Từ mức tăng huyết áp độ 2 trở lên: HATT ≥ 160 và/hoặc HATTr ≥ 100 mmHg thì không nên sinh hoạt tình dục ngay mà cần chờ tới khi huyết áp được điều trị tốt hơn, xuống mức tăng huyết áp độ 1.

Trong sinh hoạt tình dục, người bị tăng huyết áp cần có được sự cảm thông, động viên, kiên nhẫn và tinh tế của người bạn đời. Chính vì vậy hãy cùng nhau trao đổi về nhu cầu tình dục và các mối lo ngại sẽ đương đầu tốt hơn với bệnh tật. Sự gần gũi và thẳng thắn sẽ giúp cả hai cùng xác lập tần suất sinh hoạt tình dục và chọn tư thế phù hợp để cùng "lên đỉnh" an toàn. Hai vợ chồng cũng có thể trò chuyện với nhân viên y tế về những lo lắng chung này.

Như vậy, người bị tăng huyết áp vẫn có thể duy trì sinh hoạt tình dục một cách hợp lý và an toàn. Bên cạnh đó còn cần tuân thủ điều trị và khám định kỳ, điều chỉnh lối sống: bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, nghỉ ngơi thư giãn, làm việc và tập thể lực vừa sức. Những bệnh nhân có chỉ số huyết áp thường xuyên quá cao cần phải lưu ý điều trị cho ổn định rồi mới quan hệ để tránh tai biến. Với những bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn III, có suy tim hoặc đau thắt ngực thì cần hỏi ý kiến bác sĩ và hạn chế sinh hoạt tình dục.

Cách đo huyết áp tại nhà: Người bệnh tăng huyết áp nên đo huyết áp 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng khi ngủ dậy và chiều hoặc tối khi nghỉ ngơi. Để đo huyết áp chuẩn, mọi người nên lựa chọn máy đo huyết áp điện tử và lưu ý: - Khi đo nên ngồi, lưng thẳng dựa vào ghế cứng - Để hai chân chạm đất, lưu ý không bắt chéo chân - Cần nghỉ ngơi, thư giãn ít nhất 20 phút trước khi đo - Để tay lên bàn, tay ngang với tim - Ghi lại kết quả sau khi đo và so sánh để nắm rõ xu hướng huyết áp của bản thân theo thời gian.