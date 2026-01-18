3 bệnh lây truyền qua đường tình dục làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung

1. Nhiễm virus HPV qua đường tình dục

HPV là loại virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất và là yếu tố có liên quan đến 90% các trường hợp ung thư cổ tử cung.

Bất cứ ai có hoạt động tình dục đều có thể bị nhiễm virus HPV. Phần lớn mọi người bị nhiễm đều không có bất kỳ dấu hiệu nào. HPV có thể tự biến mất nhưng có một tỷ lệ nhỏ trong số đó sẽ là nguyên nhân gây ung thư.

Khi nhiễm HPV nguy cơ cao kéo dài trong nhiều năm có thể dẫn đến những thay đổi trong tế bào cổ tử cung dẫn đến tổn thương tiền ung thư. Nếu tổn thương tiền ung thư không được phát hiện và loại bỏ, cuối cùng nó có thể phát triển thành ung thư cổ tử cung.

Theo BSCKI Hoàng Trọng Điểm, chuyên Khoa Ung bướu, nhiễm HPV là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của ung thư cổ tử cung. HPV có thể lây lan từ người này sang người khác khi tiếp xúc da với da, đặc biệt là qua quan hệ tình dục, bao gồm cả quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn và cả đường miệng.

Một số loại HPV có liên quan mật thiết đến các bệnh ung thư bao gồm ung thư cổ tử cung, âm hộ và âm đạo ở phụ nữ, ung thư dương vật ở nam giới, ung thư hậu môn, miệng và cổ họng ở cả nam giới và phụ nữ.

Nhiễm Chlamydia có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn.

2. Phụ nữ nhiễm Chlamydia có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn

Chlamydia là một loại vi khuẩn phổ biến có thể lây nhiễm sang hệ thống sinh sản qua quan hệ tình dục. Một số nghiên cứu cho thấy, phụ nữ nhiễm Chlamydia có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn so với người không nhiễm. Nguy cơ ung thư cổ tử cung cao hơn ở những phụ nữ có xét nghiệm máu và chất nhầy cổ tử cung cho thấy bằng chứng nhiễm khuẩn Chlamydia trong quá khứ hoặc hiện tại.

Vi khuẩn Chlamydia gây viêm nhiễm ở vùng chậu và cổ tử cung. Tình trạng viêm này làm tổn thương niêm mạc, tạo điều kiện thuận lợi cho virus HPV xâm nhập sâu hơn và tồn tại lâu hơn, từ đó thúc đẩy quá trình ung thư hóa diễn ra nhanh hơn.

3. Nhiễm virus HIV thúc đẩy ung thư cổ tử cung nhanh hơn

Mặc dù HIV không trực tiếp gây ung thư cổ tử cung nhưng nó là yếu tố thúc đẩy rất mạnh. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), bệnh AIDS làm suy yếu hệ thống miễn dịch làm cơ thể mất khả năng tự tiêu diệt các tế bào lạ hoặc virus khiến chúng ta có nguy cơ nhiễm HPV cao hơn.

Hệ thống miễn dịch của cơ thể rất quan trọng trong việc tiêu diệt các tế bào ung thư và làm chậm sự phát triển và lây lan. Nhiễm trùng HPV có nhiều khả năng dai dẳng và tiến triển thành ung thư ở những người bị suy giảm miễn dịch hơn so với những người không bị suy giảm miễn dịch.

Ở phụ nữ nhiễm HIV, tiền ung thư cổ tử cung có tốc độ tiến triển thành ung thư cổ tử cung nhanh hơn và khó điều trị hơn so với người có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Virus HIV thúc đẩy ung thư cổ tử cung tiến triển nhanh hơn.

4. Biện pháp quan trọng để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, có 2 biện pháp quan trọng mà phụ nữ nên làm để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung hiệu quả là tiêm vaccine phòng HPV và tầm soát ung thư cổ tử cung thường xuyên để phát hiện sớm những tổn thương tiền ung thư và điều trị kịp thời.

Hiện nay đã có vaccine phòng ngừa những type HPV gây bệnh phổ biến nhất và việc tiêm vaccine HPV kết hợp với khám tầm soát định kỳ sẽ giúp phụ nữ phòng ngừa căn bệnh này.

Trước kia, vaccine được tiêm cho trẻ em gái và phụ nữ trước và trong độ tuổi sinh sản từ 9 - 26 tuổi. Hiện nay, độ tuổi chỉ định tiêm vaccine ngừa HPV được mở rộng đến 45 tuổi cho cả nam và nữ. Những phụ nữ đã được tiêm vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung vẫn cần khám và tầm soát ung thư cổ tử cung đều đặn.

Việc tầm soát ung thư cổ tử cung nên thực hiện cho phụ nữ từ độ tuổi 21 trở lên khi đã có quan hệ tình dục. Mục đích của khám tầm soát ung thư cổ tử cung là phát hiện sớm tiền ung thư hoặc ung thư khi nó có khả năng điều trị và chữa khỏi cao hơn.