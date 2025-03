5 bài thuốc giảm mỡ máu hiệu quả

Mỡ máu cao (hay rối loạn lipid máu ) dễ dẫn đến các bệnh lý như tăng huyết áp , xơ vữa động mạch và đột quỵ. Trong y học cổ truyền, mỡ máu cao không được xem như một bệnh lý độc lập mà là hệ quả của sự mất cân bằng trong cơ thể, đặc biệt là do khí huyết ứ trệ, tỳ vị suy yếu và đàm thấp tích tụ.

Theo quan điểm Đông y, nguyên nhân chính dẫn đến rối loạn lipid máu là do chế độ ăn uống không hợp lý, chức năng tiêu hóa kém, làm ảnh hưởng đến sự vận hóa của tỳ vị, dẫn đến tích tụ chất béo trong máu. Ngoài ra, căng thẳng kéo dài, lối sống ít vận động cũng làm suy giảm chức năng của can (gan) và thận, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa mỡ.

Mỡ máu cao dễ dẫn đến các bệnh lý tim mạch.

Để điều trị mỡ máu cao, y học cổ truyền chú trọng vào việc điều hòa khí huyết, kiện tỳ, hóa đàm và thanh nhiệt giải độc . Rất nhiều bài thuốc cổ phương đã được lưu truyền và ứng dụng nhằm giúp điều hòa lipid máu, hỗ trợ lưu thông khí huyết và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Trong bài viết này xin giới thiệu một số bài thuốc thường dùng giúp giảm mỡ máu:

1. Bài thuốc 'Trạch tả ẩm tử' làm giảm mỡ máu

Thành phần: Trạch tả 12g, đan bì 10g, hoàng cầm 10g, sơn chi (chi tử) 10g, hạ khô thảo 10g, bạch linh 12g, mộc thông 8g, cam thảo 6g.

Cách dùng: Sắc thuốc với 1 lít nước, đun sôi nhỏ lửa trong 30-40 phút, cạn còn 300ml chia làm 2-3 lần, uống trong ngày sau khi ăn (uống khi thuốc còn ấm)>

Công dụng: Bài thuốc này có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giúp đào thải đàm thấp dư thừa qua đường bài tiết, đồng thời hỗ trợ làm giảm cholesterol trong máu. Trạch tả trong bài thuốc giúp giảm mỡ máu cao nhờ khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid, giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Vị thuốc này còn hỗ trợ bảo vệ gan, cải thiện chức năng chuyển hóa chất béo, từ đó ngăn ngừa tích tụ mỡ trong cơ thể.

Trạch tả thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid.

2. Bài thuốc 'Nhị trần thang'

Thành phần: Bán hạ 10g, trần bì 8g, phục linh 12g, cam thảo 6g, gừng tươi 3 lát, đại táo 2 quả.

Cách dùng: Sắc thuốc với 600ml nước, đun cạn còn khoảng 250ml, chia thành 2 lần uống trong ngày, sau ăn sáng và tối, uống khi thuốc còn ấm.

Công dụng: Đây là bài thuốc nổi tiếng giúp hóa đàm, trừ thấp, điều hòa khí huyết và giảm lượng mỡ trong máu, đặc biệt, rất hiệu quả với người có mỡ máu cao kèm theo các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, chán ăn. Quân dược trong bài là trần bì, có vị cay giúp hành khí hòa trung tiêu, vị đắng ôn thì táo thấp kiện tỳ khiến tỳ được vận hóa tốt. Các chứng khí trệ ở tỳ vị, đàm thấp tắc đầy thì trần bì được ưu tiên sử dụng.

Bán hạ.

3. Bài Thuốc 'Đan chi tiêu dao tán'

Thành phần: Sài hồ 10g, đương quy 12g, bạch truật 10g, bạch thược 12g, phục linh 12g, sơn chi 10g, đan bì 10g, cam thảo 6g.

Cách dùng: Sắc thuốc với 1 lít nước, đun nhỏ lửa trong 30 phút, cạn còn 300ml chia làm 2 lần uống trong ngày, sau bữa ăn sáng và tối, uống khi thuốc còn ấm.

Công dụng: Bài thuốc này giúp thanh nhiệt, sơ can, giải uất, hỗ trợ giảm cholesterol và triglyceride máu, đặc biệt phù hợp với người bị mỡ máu cao kèm theo stress , nóng trong người. Trong y học cổ truyền, tạng Can chủ về sơ tiết, có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí huyết, chuyển hóa chất béo và giải độc cơ thể. Khi Can khí uất kết, không điều tiết tốt quá trình chuyển hóa, mỡ máu có thể tăng cao.

Hà thủ ô có khả năng giảm mỡ máu hiệu quả.

4. Bài thuốc ''Hà thủ ô thang'

Thành phần: Hà thủ ô 15g, kỷ tử 10g, đan sâm 12g, cúc hoa 10g, tang ký sinh 10g.

Cách dùng : Sắc thuốc với 800ml nước, đun cạn còn 300ml, chia làm 2 lần uống trong ngày, sau bữa ăn sàng và tối, uống khi thuốc còn ấm.

Công dụng : Hà thủ ô thang là bài thuốc có tác dụng bổ can thận, dưỡng huyết, giảm cholesterol và hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp cải thiện tuần hoàn máu. Quân dược trong bài là hà thủ ô, đây là vị thuốc không chỉ được biết đến với công dụng bổ thận , dưỡng huyết mà còn có khả năng giảm mỡ máu hiệu quả. Vị thuốc này giúp cải thiện chức năng gan, tăng cường chuyển hóa chất béo, ngăn chặn quá trình tích tụ cholesterol trong máu.

Hòe hoa tăng cường độ bền của mao mạch, hỗ trợ giảm mỡ máu hiệu quả.

5. Bài Thuốc 'Hòe hoa thang'

Thành phần: Hòe hoa 10g, cúc hoa 10g, ngưu tất 12g, quyết minh tử 12g, sơn tra 12g, trạch tả 10g.

Cách dùng: Sắc thuốc với 1 lít nước, đun nhỏ lửa trong 30 phút, cạn còn 300ml, chia làm 2 lần uống trong ngày, sau bữa ăn sáng và tối, uống khi thuốc còn ấm.

Công dụng: Bài thuốc này có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, giảm cholesterol, hỗ trợ điều trị tăng huyết áp và xơ vữa động mạch. Nhờ chứa hoạt chất rutin, hòe hoa giúp tăng cường độ bền của mao mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và hỗ trợ giảm mỡ máu hiệu quả. Vị thuốc này có khả năng làm giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cường tuần hoàn máu và hạn chế sự hình thành mảng bám trong động mạch.

Y học cổ truyền đã chứng minh hiệu quả của nhiều bài thuốc trong việc giảm mỡ máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Bài thuốc y học cổ truyền giúp giảm mỡ máu là giải pháp tự nhiên, an toàn và có thể áp dụng lâu dài. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, người bệnh cần kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp với thể trạng mỗi người sẽ giúp kiểm soát bệnh lý này một cách an toàn và bền vững.