Nhai lá ổi hàng ngày có tác dụng gì?

Một số tác dụng khi nhai lá ổi hàng ngày

1. Nhai lá ổi giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa, giảm tiêu chảy nhẹ

Lá ổi chứa tanin, có tính kháng khuẩn nhẹ và làm se niêm mạc ruột, ức chế một số vi khuẩn gây tiêu chảy. Nhai lá ổi hàng ngày giúp giảm tiêu chảy nhẹ và các rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn và chống viêm của lá ổi giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột một cách tự nhiên.

2. Kiểm soát lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá ổi có thể làm giảm hấp thu đường sau bữa ăn, hỗ trợ người bị tiểu đường type 2. Lá ổi giúp điều hòa lượng đường trong máu bằng cách ức chế một số enzyme chịu trách nhiệm hấp thụ carbohydrate. Điều này có lợi cho bệnh nhân tiểu đường hoặc tiền tiểu đường khi nhai thường xuyên, lúc bụng đói.

Nhai lá ổi hàng ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

3. Cải thiện sức khỏe răng miệng

Hoạt chất flavonoid và polyphenol trong lá ổi giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và vi nấm. Nhai lá ổi thường xuyên giúp giảm hôi miệng, làm dịu nướu bị viêm, ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám, giúp răng chắc khỏe và thúc đẩy sức khỏe răng miệng tự nhiên.

Bên cạnh việc nhai lá ổi, bạn cũng có thể dùng nước lá ổi để súc miệng.

4. Hỗ trợ giảm cân

Lá ổi có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cường trao đổi chất và ngăn ngừa sự chuyển hóa tinh bột thành đường. Nhai lá ổi hàng ngày giúp giảm cảm giác thèm ăn và giảm tích tụ mỡ, giúp kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn.

5. Tăng cường khả năng miễn dịch

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá ổi tăng cường hệ miễn dịch bằng cách chống lại các gốc tự do. Nhai lá ổi hàng ngày giúp tăng sức đề kháng chống lại nhiễm trùng, hỗ trợ chữa lành và kiểm soát tình trạng viêm mạn tính.

6. Chống oxy hóa, tốt cho tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong lá ổi giúp bảo vệ tế bào, giảm cholesterol xấu và cải thiện tuần hoàn máu.

Lưu ý khi nhai lá ổi

- Lá ổi không phải là thuốc, không thay thế điều trị y tế.

- Rửa sạch lá ổi, ngâm nước muối loãng 5–10 phút trước khi dùng.

- Không nên nhai quá nhiều lá ổi mỗi ngày vì tannin trong lá ổi có thể gây táo bón và giảm hấp thu một số chất dinh dưỡng như sắt. Do đó, người lớn khỏe mạnh chỉ nên nhai khoảng 4–6 lá non/ngày, chia làm 1–2 lần; nhai xong nên nuốt nước và bỏ bã; không nên dùng liên tục cả tháng mà nên dùng theo đợt 7–10 ngày, sau đó nghỉ vài ngày.

- Nhai lá ổi sau bữa ăn giúp làm sạch răng miệng và hỗ trợ tiêu hóa.

- Nếu mục đích là giảm tiêu chảy nhẹ, có thể nhai 6–8 lá một lần, nhưng chỉ dùng 1–2 ngày và ngừng khi hết triệu chứng.

- Người bị bệnh dạ dày, táo bón mạn tính, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.