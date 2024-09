9 nguyên nhân gây đau sau “cuộc yêu” không phải ai cũng biết

Tình trạng đau khi quan hệ tùy thuộc vào từng người và từng nguyên nhân. Nhiễm trùng, chấn thương, dị ứng và một số tình trạng sức khỏe nhất định đều có thể làm tăng khả năng bị đau khi quan hệ tình dục ở nhiều cặp đôi.

1. Nhiễm trùng nấm men (nhiễm nấm Candida)

Nhiễm nấm âm đạo và nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) có thể gây viêm âm đạo. Khi âm đạo bị viêm, sưng, ma sát khi quan hệ tình dục có thể gây đau hoặc cảm giác nóng rát. Ở nam giới, nhiễm trùng nấm men hoặc UTI cũng có thể khiến quan hệ tình dục trở nên đau đớn. Sự phát triển quá mức của nấm men Candida còn gây ngứa, tiết dịch màu trắng đặc, và đau khi đi tiểu.

2. Bệnh lây qua đường tình dục

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) như chlamydia và lậu có thể gây viêm âm đạo, khiến quan hệ trở nên đau đớn hoặc nóng rát. Những bệnh này còn có thể gây tiết dịch bất thường hoặc đau khi đi tiểu.

Herpes sinh dục cũng có thể gây đau khi quan hệ tình dục trong giai đoạn nhiễm trùng, dù không có cách chữa khỏi. Tuy nhiên, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và sử dụng bao cao su có thể giúp giảm nguy cơ lây truyền và cảm giác đau đớn.

3. Viêm vùng chậu

Bệnh viêm vùng chậu (PID) là nhiễm trùng ở cơ quan sinh sản của phụ nữ, thường do bệnh lậu hoặc chlamydia không được điều trị. PID có thể gây đau vùng chậu khi quan hệ tình dục, sẹo, đau liên tục vùng chậu, vô sinh, tổn thương ống dẫn trứng, sốt, nhiễm trùng và áp xe, chảy máu khi quan hệ tình dục, đau khi đi tiểu và đau bụng dưới.

4. Khô âm đạo

Nếu không đủ trơn khi quan hệ tình dục, sự cọ xát có thể dẫn đến đau âm đạo. Ngoài ra, phái nữ cũng có thể bị khô âm đạo nếu quan hệ trước khi khích thích hoặc đang phải đối mặt với những vấn đề về thay đổi hormone.

Nếu âm đạo không đủ trơn khi quan hệ, sự ma sát có thể gây đau. Phụ nữ có thể bị khô âm đạo do thiếu kích thích hoặc do thay đổi hormone. Tình trạng này cũng phổ biến ở phụ nữ sau khi sinh hoặc đang cho con bú, do lượng estrogen giảm. Nếu khô âm đạo liên quan đến mãn kinh, chất bôi trơn hoặc liệu pháp hormone có thể giúp phục hồi độ ẩm.

5. Chấn thương bộ phân sinh dục

Bất kỳ chấn thương nào ở bộ phận sinh dục cũng có thể gây đau khi quan hệ. Phụ nữ có thể gặp tình trạng đau sau khi sinh con, đặc biệt là nếu có rách hoặc rạch tầng sinh môn.

6. Sử dụng các sản phẩm gây kích ứng âm đạo

Một số sản phẩm như nước hoa vùng kín, gel bôi trơn hoặc bao cao su có thể gây kích ứng da ở khu vực nhạy cảm, đặc biệt khi bạn bị dị ứng, khiến quan hệ tình dục trở nên đau đớn.

7. Lạc nội mạc tử cung

Lạc nội mạc tử cung có thể gây ra cơn đau nhói sâu bên trong âm đạo hoặc vùng chậu trong và sau khi quan hệ tình dục. Tình trạng này xảy ra khi mô tương tự như niêm mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung, gây viêm và đau ở các khu vực như buồng trứng, cổ tử cung, ống dẫn trứng và bàng quang.

8. Hình dạng và kích thước dương vật

Hình dạng và kích thước dương vật cũng có thể là nguyên nhân gây đau trong và sau khi quan hệ tình dục. Dương vật quá lớn có thể gây tổn thương nhỏ ở âm đạo do ma sát hoặc chạm vào cổ tử cung, gây cảm giác khó chịu.

9. Tử cung ngả ra sau

Tử cung ngả ra sau cũng có thể khiến quan hệ tình dục trở nên đau đớn. Khi tử cung ở tư thế này, cổ tử cung có thể gần hơn với ống âm đạo, gây đau khi có sự xâm nhập.

