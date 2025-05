4 điều nên làm sau quan hệ tình dục không an toàn

Lời khuyên: Quan hệ tình dục không an toàn là giao hợp mà không có biện pháp phòng tránh an toàn, điều này có thể làm tăng nguy cơ mang thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Sau khi quan hệ tình dục không an toàn, đừng cho rằng không bị nhiễm STI vì không có triệu chứng. Một số bệnh nhiễm trùng có thể không có triệu chứng hoặc mất đến năm ngày để các triệu chứng xuất hiện, trong khi những bệnh khác có thể mất vài tháng hoặc nhiều năm mới xuất hiện. Hãy tạo thói quen khám sàng lọc thường xuyên nếu có hoạt động tình dục.