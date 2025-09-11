4 tình trạng viêm mạn tính dễ dẫn đến ung thư

Viêm gan B mạn tính

Viêm gan B mạn tính do virus HBV gây ra. Nếu tình trạng nhiễm kéo dài trên 6 tháng, gan sẽ xuất hiện tổn thương viêm hoại tử và/hoặc xơ hóa ở nhiều mức độ.

Nhiều bệnh nhân viêm gan B chủ quan, nghĩ rằng mình chỉ là người mang virus, không đáng lo ngại. Chính sự coi thường này khiến bệnh tiếp tục tiến triển, cuối cùng dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Vì vậy, nếu mắc viêm gan B, nhất định phải duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, để kịp thời phát hiện những dấu hiệu ban đầu của ung thư gan.

Viêm dạ dày mạn tính thể teo

Khi nội soi dạ dày, bác sĩ thường phát hiện hai dạng viêm: viêm dạ dày mạn tính thể nông và viêm dạ dày mạn tính thể teo. Trong đó, nguy hiểm hơn chính là thể teo - một bệnh mạn tính của hệ tiêu hóa đặc trưng bởi sự teo lớp biểu mô và tuyến của niêm mạc dạ dày. Theo thời gian, viêm dạ dày thể teo có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư dạ dày.

Ảnh minh họa: Deposit Photos

Viêm tụy mạn tính

Viêm tụy có hai dạng là cấp tính và mạn tính. Viêm tụy cấp tính nếu được điều trị kịp thời thường có tiên lượng tốt. Nhưng viêm tụy mạn tính lại kéo dài dai dẳng, hầu như không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Dưới tác động lâu dài của tình trạng viêm, nguy cơ tụy tiến triển thành ung thư là rất cao. Ung thư tụy được mệnh danh là "vua của các loại ung thư" bởi mức độ ác tính lớn, dễ di căn xa và sau khi chẩn đoán, thời gian sống thường rất ngắn.

Viêm loét đại tràng mạn tính

Đây là bệnh mạn tính đặc trưng bởi tình trạng viêm kéo dài ở ruột già. Dưới tác động của viêm, bệnh nhân thường gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, đi ngoài ra máu, sốt hay sụt cân, khiến chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng. Thuốc corticoid có thể được sử dụng để điều trị, nhưng nếu dùng lâu dài lại gây nhiều tác dụng phụ.

Điều đáng lo ngại hơn cả là nếu viêm loét đại tràng mạn tính không được kiểm soát, tình trạng viêm kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Số liệu cho thấy người mắc bệnh này có nguy cơ bị ung thư đại tràng cao gấp 20-30 lần so với người bình thường.