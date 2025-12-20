Thận suy giảm, khi ngủ sẽ xuất hiện 2 dấu hiệu cảnh báo

1. Tiểu đêm nhiều lần cảnh báo chức năng thận giảm

Ở người khỏe mạnh, thận điều chỉnh lượng nước tiểu theo nhịp ngày - đêm, giúp giảm số lần đi tiểu vào ban đêm. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng cô đặc nước tiểu yếu đi, khiến lượng nước tiểu tăng và gây ra tình trạng phải tiểu nhiều lần trong đêm.

Y học hiện đại cho rằng tiểu đêm tăng liên quan đến bệnh thận mạn, tổn thương cầu thận hoặc suy giảm chức năng thận. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân xuất phát từ “thận khí hư”, khiến thận mất khả năng thu nạp và điều hòa nước.

Theo Pubmed, nghiên cứu ở một nhóm bệnh nhân suy thận mạn cho thấy, số trường hợp tiểu đêm trên 2 lần chiếm 64%. Nếu mỗi đêm phải dậy đi tiểu trên hai lần, kèm theo nước tiểu có bọt, màu sắc bất thường hoặc lượng nước tiểu thay đổi, người bệnh nên đi kiểm tra để phát hiện sớm tổn thương thận.

Nếu thường thức dậy giữa đêm để đi tiểu, mọi người nên đi khám sức khỏe. Ảnh minh họa: Shutterstock

2. Phù nề về đêm là dấu hiệu thận lọc kém

Phù nề là biểu hiện thường gặp khi thận không đào thải hết lượng nước dư thừa và chất thải ra ngoài. Khi ngủ, sự thay đổi tư thế khiến dịch thể dễ tích tụ ở vùng mặt và mí mắt; vì vậy, buổi sáng ngủ dậy, người bệnh thường thấy sưng rõ ở các vùng này.

Y học cổ truyền cho rằng phù xuất hiện khi “thận dương hư” hoặc “tỳ thận”, làm rối loạn chuyển hóa nước. Dù theo góc độ nào, phù nề ban đêm đều phản ánh bất thường trong hoạt động thận.

Bởi vậy, người bệnh cần cảnh giác nếu không uống nhiều nước trước khi ngủ nhưng vẫn sưng rõ vào buổi sáng, kèm theo tiểu ít, nước tiểu vàng sẫm hoặc có bọt.

Tác động của bệnh thận đối với giấc ngủ

Nhiều nghiên cứu cho thấy người mắc bệnh thận mạn có tỷ lệ rối loạn giấc ngủ cao hơn người bình thường, bao gồm khó ngủ, ngủ nông và thức dậy sớm. Rối loạn giấc ngủ không chỉ là hệ quả của bệnh thận mà còn làm tăng mức độ viêm trong cơ thể, khiến thận suy nhanh hơn.

Ngoài ra, độc tố tích tụ và rối loạn nội tiết ở bệnh nhân thận ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, dễ gây lo âu, trầm cảm và tiếp tục làm giảm chất lượng giấc ngủ.

Phòng bệnh thận

Theo Viện Quốc gia về Bệnh Đái tháo đường, Tiêu hóa và Thận (Mỹ), người có nguy cơ bệnh thận cần:

- Điều chỉnh chế độ ăn gồm giảm muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tuân thủ khuyến cáo về lượng nước nếu đã mắc bệnh thận.

- Tránh đồ uống chứa caffeine trước khi ngủ, duy trì môi trường ngủ yên tĩnh và thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền hoặc hít thở sâu.

- Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi chức năng thận qua xét nghiệm nước tiểu, creatinine và các chỉ số liên quan.