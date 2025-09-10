Bác sĩ Harvard liệt kê 8 việc nhỏ giảm nguy cơ ung thư

Nguy cơ mắc ung thư không chỉ bị chi phối bởi yếu tố di truyền mà còn chịu tác động mạnh mẽ từ thói quen sống hàng ngày. Nhiều nghiên cứu liên tục cho thấy có những thói quen đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa ung thư. Dù không có hoạt động đơn lẻ nào có thể đảm bảo ngăn ngừa tuyệt đối, sự kết hợp giữa chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập đều đặn và lựa chọn bữa ăn khoa học giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư phổ biến.

Dưới đây là 8 lời khuyên được bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa người Ấn Độ từng được đào tạo tại trường Đại học Harvard, khuyến nghị.

Hạn chế đồ ăn siêu chế biến

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều chất phụ gia, chất bảo quản và đường. Việc tiêu thụ thường xuyên có liên quan đến tình trạng viêm mạn tính, tăng cân và nguy cơ ung thư cao hơn. Ngược lại, lựa chọn thực phẩm nguyên chất giúp cải thiện sức khỏe tế bào, hạn chế tiếp xúc với các chất có hại vốn phổ biến trong đồ ăn đóng gói, thực phẩm ăn liền hay đồ uống có đường. Những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 20-30% so với nhóm ăn ít hơn.

Bổ sung chất xơ

Những thực phẩm giàu chất xơ như rau củ, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Chế độ ăn nhiều chất xơ đã được chứng minh có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, chất xơ còn hỗ trợ cơ thể loại bỏ chất thải hiệu quả hơn, từ đó góp phần kiểm soát cân nặng và giảm mức cholesterol.

Một nghiên cứu cho biết, cứ 10 g chất xơ mỗi ngày có thể giảm 10% nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Giảm tiêu thụ thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn chứa nhiều nitrat và các chất phụ gia khác, vốn được chứng minh có liên quan đến nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày. Việc tiêu thụ 50 g thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng 18% nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Chọn dầu ăn lành mạnh

Hầu hết chất béo lành mạnh có trong dầu ô liu, dầu bơ và các loại hạt, từ đó làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Mặt khác, chất béo chuyển hóa và một số chất béo bão hòa có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn Địa Trung Hải giàu chất béo có thể góp phần đáng kể vào việc giảm mức độ ung thư trong cơ thể. Đặc biệt, dầu ô liu có liên quan đến việc giảm 30% nguy cơ ung thư nói chung.

Giảm lượng rượu tiêu thụ

Rượu là chất gây ung thư nhóm 1, có nghĩa nó là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư. Ngay cả việc tiêu thụ rượu ở mức độ vừa phải cũng làm tăng nguy cơ ung thư vú, gan, miệng và các bệnh khác. Hạn chế hoặc kiêng rượu có thể làm giảm nguy cơ ung thư trong cơ thể.

Lưu ý đến cân nặng

Béo phì không chỉ là một yếu tố nguy cơ mà bản thân nó đã được coi là một căn bệnh. Lượng mỡ dư thừa trong cơ thể có thể kích hoạt tình trạng viêm mạn tính, làm tăng khả năng mắc các bệnh ung thư như vú, tụy và đại trực tràng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), béo phì có liên quan đến ít nhất 13 loại ung thư trên toàn cầu.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên giúp kiểm soát hormone, cải thiện khả năng miễn dịch và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Tập thể dục cũng giúp giảm viêm và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Ngay cả một lượng vận động vừa phải như đi bộ 15-30 phút mỗi ngày cũng được chứng minh là có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Giấc ngủ chất lượng và kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng mãn tính và thiếu ngủ có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và rối loạn hormone. Thiếu ngủ mãn tính đã được chứng minh là góp phần làm tăng mức độ viêm trong cơ thể. Ưu tiên giấc ngủ và thực hiện các biện pháp lành mạnh để giảm căng thẳng, chẳng hạn như thiền định và dành thời gian ngoài trời, có thể hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần.