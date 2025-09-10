6 loại trái cây có thể giúp giảm nguy cơ ung thư

Mặc dù không có thực phẩm nào có thể hoàn toàn ngăn ngừa hay chữa khỏi ung thư nhưng nghiên cứu cho thấy một chế độ ăn giàu các loại trái cây đầy màu sắc có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Theo Verywellheatlh, dưới đây là những loại quả bạn nên ăn thường xuyên:

Táo

Táo chứa các hợp chất thực vật tự nhiên bảo vệ tế bào và giảm viêm, cả hai yếu tố này đều quan trọng trong việc hạ thấp nguy cơ ung thư. Các polyphenol như quercetin, procyanidin và axit chlorogenic hoạt động như một “đội làm sạch” cơ thể bằng cách trung hòa các phân tử có hại có thể gây tổn thương tế bào.

Táo cũng giàu chất xơ, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các flavonoid trong táo còn giúp bảo vệ tế bào và giảm viêm.

Táo luôn là loại quả được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa: Ban Mai

Nho

Nho đỏ và tím giàu resveratrol - hợp chất tự nhiên có tính chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ ADN và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy ăn nho có thể giảm nguy cơ ung thư vú, đại tràng và tuyến tiền liệt.

Resveratrol hỗ trợ cơ thể bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại và giảm tình trạng viêm mạn tính. Mặc dù lượng resveratrol được sử dụng trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm khó có thể đạt được chỉ nhờ chế độ ăn nhưng nho vẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dâu tây

Dâu tây cũng là nguồn cung cấp dưỡng chất có thể giúp chống ung thư. Loại quả này chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, anthocyanin và axit ellagic, hỗ trợ trung hòa gốc tự do, giảm viêm và giữ cho tế bào khỏe mạnh.

Các nghiên cứu cho thấy dâu tây có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư thực quản và ung thư vú. Thêm dâu tây vào chế độ ăn cũng có thể giúp ổn định huyết áp, cân bằng đường huyết, cung cấp chất xơ và các hợp chất thực vật khác hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi và quýt rất giàu dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe tổng thể và có thể giảm nguy cơ mắc ung thư.

Chúng chứa vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất khác như flavonoid, carotenoid, limonoid và terpene. Những hợp chất này phối hợp với nhau để bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm viêm và duy trì sự khỏe mạnh của tế bào. Ăn trái cây họ cam quýt thường xuyên có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày, thực quản và miệng.

Lựu

Lựu cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe do chứa các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và hạn chế khối u lan rộng.

Một số nghiên cứu cho thấy nước ép lựu, chiết xuất và dầu lựu có thể tác động đến nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt, bàng quang, da, phổi và đại tràng, bằng cách can thiệp vào các quá trình cho phép ung thư phát triển và di căn. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác định lượng lựu tối ưu trong phòng chống ung thư.

Cherry

Cherry chứa các hợp chất chống viêm có thể giảm nguy cơ ung thư tổng thể và duy trì sức khỏe tim mạch - yếu tố then chốt cho hệ miễn dịch vững mạnh và tuần hoàn máu khỏe mạnh.

Loại quả này giảm căng thẳng oxy hóa và viêm, đồng thời có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và tồn tại của tế bào ung thư. Dù lợi ích có thể thay đổi tùy loại và cách cơ thể hấp thụ hợp chất, nhưng việc bổ sung cherry vào chế độ ăn có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ ung thư.