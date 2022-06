4 loại nước ép tốt cho nam giới như Viagra

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Không chỉ cung cấp hàm lượng vitamin, khoáng chất tốt cho cơ thể, một số loại nước ép còn có tác dụng tăng khả năng sinh lý cho nam giới.

Nam giới sẽ tự tin hơn nếu bổ sung thêm các loại nước ép này:

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu là nguồn citrulline tự nhiên, trong khi đó citrulline là một axit amin có thể hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, yếu sinh lý và bất lực ở nam giới, tương tự như Viagra.

Do đó uống nước ép dưa hấu hoặc ăn dưa hấu thường xuyên sẽ giúp “cuộc yêu” của bạn ngập tràn xúc cảm hơn, theo Healthline.

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt có khả năng cải thiện cả số lượng và khả năng vận động của tinh trùng. ẢNH: HẠ QUYÊN

Để “chuyện ấy” được thăng hoa hơn và tăng khả năng thụ thai thì một ly nước ép cà rốt trước khi “lâm trận” là lựa chọn tuyệt vời cho các cặp đôi. Nguyên nhân là do loại củ này có khả năng cải thiện cả số lượng và khả năng vận động của tinh trùng do hàm lượng carotenoid của chúng mang lại.

Nước ép lựu

Theo Business insider, một nghiên cứu được thực hiện tại ĐH Queen Margaret (Anh) đã phát hiện ra nước ép lựu có thể đóng vai trò như một chất kích thích tình dục tự nhiên, đồng thời tăng cường ham muốn ở cả nam giới lẫn nữ giới, Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia uống 1 cốc nước lựu mỗi ngày ít nhất 15 ngày. Kết quả cho thấy nồng độ hormone testosterone có sự tăng vọt, từ đó kích thích ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, nước ép lựu cũng làm tăng độ tập trung và độ di động của tinh trùng cùng với cải thiện mật độ tế bào sinh tinh và độ dày lớp mầm, giúp hỗ trợ sinh sản tinh trùng.

Nước ép cam

Nước ép cam tốt cho nam giới. ẢNH: HẠ QUYÊN

Trong một phát hiện của các nhà khoa học Mỹ, trong tinh hoàn của người đàn ông có chứa lượng vitamin C nhiều gấp 50 lần so với các tế bào khác. Chính vì thế sự thiếu hụt vitamin C sẽ dẫn đến việc các tinh trùng bị kết dính.

Cũng theo nghiên cứu này, nam giới cần ít nhất 1.000mg vitamin C mỗi ngày để duy trì sức đề kháng, khả năng chống lại các tia bức xạ tự do trong môi trường. Hơn hết, vitamin C còn giúp phái mạnh tăng khả năng sản xuất tinh trùng và tăng cường sinh lực hiệu quả.

Vì thế, nếu không muốn sử dụng các thực phẩm chức năng để bổ sung vitamin, nước cam ép chính là lựa chọn hoàn hảo để cải thiện đời sống tình dục.

