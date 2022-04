5 loại gia vị giúp bạn tăng ham muốn trong "chuyện ấy"

Cùng tìm hiểu 5 thực phẩm được mệnh danh "gia vị của tình yêu" giúp bạn tăng cảm hứng và nâng cao hiệu suất trong phòng the.

Tình dục là một trong những khía cạnh quan trọng của đời sống con người. Giảm ham muốn tình dục là một vấn đề có thể ảnh hưởng đến cả nam giới và nữ giới ở mọi lứa tuổi. Nguyên nhân của suy giảm ham muốn tình dục thường là do căng thẳng, mệt mỏi hoặc do ảnh hưởng của tác nhân bên ngoài như bệnh tật và các thuốc trị bệnh, lối sống cũng như suy giảm các hormone tình dục do tuổi tác.

Từ xa xưa con người đã tìm hiểu nhiều phương pháp tự nhiên có thể cải thiện chức năng sinh lý, tăng cường khả năng tình dục. Họ đã tìm ra nhiều loại thực phẩm có khả năng khơi dậy đam mê tình dục, tăng khoái cảm trong hành vi tình dục, giải quyết chứng rối loạn cương dương và tăng cường sản xuất tinh trùng cũng như cải thiện chức năng sinh sản ở cả nam và nữ.

Nhờ vào khoa học hiện đại, giờ đây chúng ta có thể hiểu rõ tác động của thực phẩm đối với đời sống tình dục của bạn. Các loại gia vị nhà bếp thông thường được chứng minh là có tác dụng kích thích tình dục. Từ vị giác, xúc giác và khứu giác đến sức khỏe tim mạch và thần kinh, các chất hóa học tự nhiên có trong gia vị sẽ kích thích các giác quan của bạn. Đó là lý do bạn nên thêm vào chế độ ăn uống của mình một số loại gia vị được coi là "chất kích thích ham muốn tình dục". Dưới đây là 5 loại gia vị quen thuộc giúp cải thiện khả năng tình dục và cách tốt nhất để tiêu thụ hàng ngày.

1. Tỏi

Một số nghiên cứu cho thấy, hợp chất allicin trong tỏi có tác dụng làm giãn mạch máu, giúp tăng lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục. Thường xuyên ăn tỏi có thể giúp kích thích tuần hoàn và lưu lượng máu đến các cơ quan ở cả nam giới và phụ nữ.

Tỏi giúp cải thiện khả năng tình dục ở cả 2 giới.

Tỏi có lợi cho việc cải thiện các vấn đề như rối loạn cương dương ở nam giới. Tỏi cũng có thể làm tăng mức ôxit nitric, một hợp chất giúp mạch máu giãn ra để thúc đẩy lưu lượng máu tốt hơn. Tỏi giàu estrogen nên đóng vai trò như một tác nhân tích cực giúp tăng ham muốn tình dục ở phụ nữ.

Trong tỏi có chứa germani và selen hoạt tính sinh lý thấy rõ với hàm lượng rất cao, trong đó hàm lượng germani của tỏi luôn cao hơn nhiều so với hàm lượng germani chứa trong nhân sâm; trà xanh; trà đỏ. Lương y. DS. Bàng Cẩm

2. Húng quế

Loại rau lá xanh đậm với nhiều tinh dầu này đã được sử dụng trong y học cổ đại ở châu Á và Hy Lạp từ hàng nghìn năm nay. Cũng giống như tỏi, trong lá húng quế chứa rất nhiều flavonoid. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard danh tiếng cho thấy, những người đàn ông ăn thực phẩm có hàm lượng flavonoid cao ít nhất 3 lần một tuần sẽ ít bị rối loạn cương dương hơn khi họ già đi.

Húng quế giúp cải thiện ham muốn bằng cách tăng nhịp tim, cải thiện lưu lượng máu.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, uống nước ép húng quế thường xuyên có thể cải thiện khả năng sinh sản do nó tăng cường lưu thông máu trong cơ thể. Mùi hương tuyệt vời của húng quế có liên quan đến việc nâng cao ham muốn tình dục. Tinh dầu trong húng quế cũng giúp nam giới giải tỏa bớt stress, giảm căng thẳng để có thể nhập cuộc “yêu” một cách nồng cháy hơn.

3. Gừng

Cũng như nhiều gia vị khác, gừng đã được sử dụng hàng thế kỷ với niềm tin là có khả năng kích thích tình dục. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, gừng chứa nhiều hoạt chất có tác dụng tốt với sức khỏe và lưu thông máu toàn cơ thể, bao gồm cả việc duy trì độ cương cứng cho dương vật.

Theo các sách thảo dược được lưu giữ, trong gừng có các hợp chất là gingerol, shogaol và zingiberene. Các hợp chất có trong gừng ảnh hưởng lớn đến các mạch máu, kích thích các cơn co thắt mạch máu.

Gừng cũng kích thích hệ tuần hoàn toàn cơ thể và các vùng nhạy cảm như khiến lưỡi nóng ran, môi sưng, kích thích cơ quan sinh dục bởi hiệu ứng của của nó khi sử dụng. Nhờ đó mà nhiều người trước khi làm chuyện ấy ngậm một vài lát gừng tươi hoặc uống trà gừng để giúp gia tăng khoái cảm cho cả hai giới.

Gừng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý của nam giới nói riêng.

Bổ sung gừng có tác dụng tăng khả năng tuần hoàn máu, máu cung cấp đầy đủ đến dương vật giúp cải thiện tình trạng cương cứng. Bên cạnh đó zingiberene trong gừng có tác dụng tăng cường ham muốn. Sử dụng gừng tươi hằng ngày không chỉ cải thiện chức năng sinh lý mà còn giúp tăng cường sức khỏe và đề kháng của cơ thể nói chung.

4. Nhụy hoa nghệ tây

Nhụy hoa nghệ tây (saffron) có xuất xứ từ Hy Lạp, Tây Nam Á, sau này được trồng phổ biến trên toàn lục địa Á Âu. Saffron có hương thơm mạnh và màu sắc đặc trưng, giàu chất chống ôxy hóa và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều bằng chứng cho thấy rằng saffron có thể cải thiện tâm trạng, tăng ham muốn tình dục và tăng cường sức khỏe tổng thể cho cả nam và nữ.

Nhụy hoa nghệ tây có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, hỗ trợ các mạch máu khỏe mạnh.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghệ tây có thể có đặc tính kích thích tình dục - đặc biệt là ở những người đang dùng thuốc chống trầm cảm.

Một nghiên cứu nhận định dùng nghệ tây đã cải thiện đáng kể chức năng cương dương so với giả dược ở nam giới bị rối loạn cương dương liên quan đến thuốc chống trầm cảm. Ở phụ nữ có ham muốn tình dục thấp do dùng thuốc chống trầm cảm, nghệ tây mỗi ngày cũng giúp giảm đau liên quan đến tình dục, làm tăng ham muốn tình dục và cải thiện sự bôi trơn so với giả dược.

5. Quế

Quế được coi là một trong những loại thuốc kích thích tình dục hiệu quả nhất, loại gia vị thơm này là một chất kích thích tình dục mạnh mẽ. Tương tự như capsaicin, quế làm nóng cơ thể và thúc đẩy niềm đam mê tình dục. Hương thơm đặc trưng của quế có tác dụng làm giãn cơ, tăng khoái cảm.

Người Hy Lạp cổ đại tin rằng dầu quế có khả năng hấp dẫn tình dục và nó thường được sử dụng để xoa bóp. Người Ả Rập cổ đại còn quấn thanh quế trong một chiếc khăn lụa đỏ và đặt dưới gối trong 3 đêm để tạo hương quyến rũ trong phòng the. Rắc một ít bột quế vào cà phê hoặc bánh quy nướng hoặc sử dụng một vài giọt dầu quế để làm thơm cơ thể.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/5-loai-gia-vi-giup-ban-tang-ham-muon-trong-chuyen-ay-16922021616404916...