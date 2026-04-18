3 nhóm người nên hạn chế ăn bánh trôi, bánh chay

1. Bánh trôi, bánh chay không phù hợp với người bệnh đái tháo đường

Đây là nhóm đối tượng cần cẩn trọng nhất. Nguyên liệu chính làm bánh trôi, bánh chay bao gồm: bột gạo nếp (chỉ số đường huyết cao), đường mật, nhân đường phèn, đậu xanh, đậu đỏ, vừng ngào đường... Tất các thành phần này đều gây tác động tiêu cực với người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Bánh trôi, bánh chay chứa hàm lượng tinh bột tinh chế và đường cao.

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường, lượng carbohydrate ăn vào đóng vai trò rất quan trọng vì carbohydrate có tác động lớn đến lượng đường trong máu.

Khi ăn hoặc uống các thực phẩm chứa tinh bột (một dạng carbohydrate) cơ thể chúng ta sẽ phân giải những carbohydrate đó thành glucose (một loại đường) làm tăng lượng glucose trong máu.

Tinh bột không xấu nhưng cách nó tác động đến đường huyết nhanh hay chậm quyết định sức khỏe chuyển hóa. Tinh bột tinh chế (gạo trắng, bánh mì trắng…) đã qua xử lý kỹ nên hấp thu rất nhanh gây tăng đường huyết đột ngột. Đường bổ sung ít dinh dưỡng và làm tăng nhanh đường huyết.

Do đó, khi ăn lượng bánh chứa nhiều bột nếp nhân đường nhiều sẽ khiến lượng đường trong máu tăng vọt một cách đột ngột. Đường máu tăng cao sẽ khiến người bệnh đái tháo đường gặp nhiều biến chứng nguy hiểm.

2. Người bị béo phì và đang giảm cân

Những viên bánh trôi, bánh chay tuy nhỏ nhưng chứa nhiều calo trong khi nghèo chất xơ có thể gây tăng cân và làm thất bại nỗ lực giảm cân.

Các loại đồ ngọt và tinh bột tinh chế khi ăn sẽ khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm nhanh làm mọi người rơi vào trạng thái "đói giả" và muốn ăn thêm nhiều thứ khác.

Lượng đường và tinh bột nếp dồi dào khi không được tiêu hao hết sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng và mỡ bụng.

3. Hạn chế ăn khi bị trào ngược dạ dày - thực quản

Với người thường xuyên bị trào ngược dạ dày - thực quản, ợ chua, nóng cổ... nên hạn chế ăn nhiều đồ nếp, đồ ngọt và chất béo, kem béo (như đường, nước cốt dừa béo trong nhân và nước dùng bánh trôi, bánh chay) vì dễ gây khó tiêu, đầy bụng và kích thích dạ dày tiết nhiều acid hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Vanderbilt (Hoa Kỳ) đã đánh giá tác động của carbohydrate đối với tình trạng trào ngược acid thông qua một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát. Kết quả cho thấy, việc giảm tiêu thụ carbs đơn giản (chủ yếu là đường) có thể làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của chứng ợ nóng và các triệu chứng trào ngược khác.

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu chính xác lý do tại sao giảm lượng carbs đơn giản lại cải thiện trào ngược acid nhưng các nhà nghiên cứu suy đoán rằng, carbs đôi khi khó tiêu hóa, điều này có thể dẫn đến việc chậm làm rỗng dạ dày và gây thêm áp lực lên các cơ giữa dạ dày và thực quản. Về cơ bản chúng có thể tạo ra khí và làm cho tình trạng trào ngược acid trở nên trầm trọng hơn.

Nên chú ý kiểm soát khẩu phần khi ăn bánh trôi, bánh chay.

Cách thưởng thức bánh trôi, bánh chay lành mạnh

Kiểm soát số lượng: Nếu muốn thưởng thức hương vị truyền thống chỉ nên ăn từ 2 - 3 viên bánh trôi hoặc một viên bánh chay.

Ăn kèm rau xanh: Nên ăn rau trước khi ăn bánh để chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu.

Thay thế nguyên liệu lành mạnh hơn: Thay bột nếp trắng bằng bột nếp lứt, dùng đường ăn kiêng hoặc giảm tối đa lượng đường trong nhân và nước dùng.

Thời điểm ăn: Nên ăn vào buổi sáng khi cơ thể cần năng lượng để hoạt động. Tránh ăn vào buổi tối dễ gây khó tiêu, trào ngược và tích mỡ.