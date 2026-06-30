7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi', nấu nhanh, món nào cũng ngon

Không chỉ bởi ở đó cần có sự chăm sóc cho từng bữa ăn cho các thành viên, mà còn bởi mỗi khi đứng bếp, đó là khi chị được tìm lại những giây phút thư thái nhất sau những ngày mệt mỏi vì công việc.

Chị Loan chia sẻ: "Có những ngày rảnh rang, em bày được mâm cơm tươm tất với vài món cầu kỳ hơn một chút. Nhưng cũng có những hôm bận rộn tối mắt tối mũi, chỉ kịp nấu vài món đơn giản, nhanh gọn để cả nhà kịp giờ ăn.

Dù mâm cơm đầy đặn hay giản dị, điều em thấy quý nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện một ngày đã qua.

Bởi em tin rằng, bữa cơm ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà còn nằm ở tiếng cười và sự quây quần của gia đình".

Dưới đây là những mâm cơm gia đình nấu vội, nhưng đủ chất, đầy tình yêu chị dành cho gia đình.

7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi'

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

Mâm cơm gia đình 6:

Mâm cơm gia đình 7: