Hàng chục người cấp cứu nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết đang tiếp nhận, điều trị cho khoảng 42 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì.

Trong đó, Khoa Truyền nhiễm đang điều trị khoảng 15 bệnh nhân, số bệnh nhân còn lại nằm tại các Khoa Nội và Nhi với cùng tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy.

Một trong số nhiều bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Q.H

Những bệnh nhân này nhập viện bắt đầu từ ngày 19/12 cho đến nay. Họ cho biết đều ăn bánh mì tại tiệm N.H. trên địa bàn phường Phú Mỹ (TPHCM) trước khi xuất hiện triệu chứng.

Đang nằm điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, ông N.V.B. (57 tuổi, trú phường Phú Mỹ) cho biết, sáng 19/12 ông đến tiệm bánh mì N.H. để mua 2 ổ bánh mì thập cẩm, sau đó về nhà cùng ăn với vợ.

Đến 10h cùng ngày, hai vợ chồng ông xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội và bị tiêu chảy. Sau đó, cả hai được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, hiện một số trường hợp bị nhẹ đã ổn định sức khỏe và xuất viện còn những bệnh nhân có dấu hiệu nặng đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Bệnh viện cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời báo cáo Sở Y tế.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng phường Phú Mỹ đã làm việc với cơ sở bánh mì liên quan và tiến hành lấy mẫu các loại thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.