Thực đơn 'phục hồi' cho người phải uống rượu thường xuyên

PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, cho biết dịp cuối năm, mọi người thường tham gia nhiều bữa tiệc rượu, dễ khiến cơ thể bị quá tải, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt.... Các triệu chứng này có thể xảy ra trong hoặc sau khi uống rượu, thậm chí kéo dài đến ngày hôm sau.

Rượu làm giảm lượng glucose trong máu dẫn tới chóng mặt. Uống nhiều rượu bia dẫn tới đi tiểu nhiều hơn bình thường. Để cảm thấy dễ chịu, bạn nên bổ sung chất dinh dưỡng carbohydrate, như vài lát bánh mì, bánh quy giòn từ ngũ cốc nguyên hạt.

Cồn làm giảm lượng vitamin nhóm B trong cơ thể, từ đó làm giảm khả năng cơ thể chuyển hóa và đào thải cồn. Lúc này, bạn cần ăn thực phẩm giàu vitamin B6 có trong thịt, gia cầm, khoai tây... giúp đào thải cồn nhanh hơn. Cá hồi là thực phẩm rất giàu vitamin, giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Uống nhiều nước điện giải để phục hồi nhanh hơn so với chỉ uống nước thông thường. Có thể uống nước dừa, đồ uống có tính kiềm kèm điện giải như kali, magie để trung hòa cồn. Nên uống nước trước và trong khi uống rượu. Bạn có thể uống một cốc trà gừng ấm hoặc nghiền gừng thành nước sinh tố, giúp giảm cơn đau kích thích dạ dày, tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Sau uống rượu, bạn nên ăn xoài, nho, cam, lê, chuối, dưa hấu vì có nhiều nước, giúp bù nước. Chuối cũng là loại trái cây có thể ăn do chứa nhiều carbohydrate, giúp tránh bị rỗng dạ dày, giúp tăng lượng glucose trong máu, bù đắp kali bị thiếu hụt do uống rượu và đi tiểu nhiều.

Lưu ý, nên ăn trước, trong và sau khi uống rượu, giúp giữ lượng glucose máu ổn định, cân bằng, vì thiếu glucose máu dẫn tới đau đầu, do làm giảm tích tụ acid máu. Nghỉ ngơi nhiều, ngủ giúp cơ thể hồi phục sức khỏe.

Sau uống rượu, bạn có thể ăn cháo, bánh mì để giảm cảm giác say rượu, nôn nao. Ảnh: Bùi Thủy

Mỗi ngày nam giới không nên uống quá 720 ml bia hoặc 300 ml rượu vang hoặc 60 ml rượu whisky. Đối với nữ giới, mỗi ngày không nên uống quá 360 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hay 30 ml rượu whisky. Không để cho trẻ em và vị thành niên uống rượu bia. Cố gắng kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần.

Hạn chế uống rượu khi đói vì dạ dày rỗng khiến nồng độ cồn trong máu tăng nhanh gây choáng. Tránh sử dụng các loại đồ uống chứa cồn không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá rẻ bất thường. Không pha rượu, bia với nước ngọt có ga hay soda chứa nhiều CO2, khiến quá trình hấp thu cồn nhanh hơn khiến bạn đau đầu, chóng mặt.