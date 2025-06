Sau ăn buffet 7 người nhập viện: Cục An toàn thực phẩm ra lệnh khẩn

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/6, Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa đã tiếp nhận 7 bệnh nhân với các triệu chứng như đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Các bác sĩ chẩn đoán đây là một trường hợp ngộ độc thực phẩm. Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân có 6 người thuộc cùng một gia đình.

Nhóm này cho biết vào chiều 2/6, họ gồm 10 người đã đến dùng buffet ốc và hải sản tại một nhà hàng ở Tuy Hòa, với giá 140.000 đồng/người. Sau khi ăn xong vào khoảng 19h, 7 người trong nhóm bắt đầu có triệu chứng bất thường, trong khi 2 người không ăn các món nghi ngờ thì hoàn toàn khỏe mạnh. Tự mua thuốc uống nhưng không giảm, họ buộc phải nhập viện vào trưa hôm sau.

Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Sở Y tế Phú Yên triển khai một loạt biện pháp cấp bách nhằm xử lý sự việc, bao gồm: chỉ đạo bệnh viện điều trị tích cực cho các bệnh nhân, đảm bảo không để xảy ra biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng; tiến hành điều tra và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu thập mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân chính xác. Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp bữa ăn nghi ngờ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm – từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, vận chuyển và lưu mẫu; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế tại các công văn liên quan đến phòng chống ngộ độc thực phẩm theo Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định nhờ được điều trị bằng thuốc giảm đau và kháng sinh. Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, đồng thời siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.