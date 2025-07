6 thói quen uống nước tưởng vô hại nhưng âm thầm gây suy thận

Thận là cơ quan đảm nhiệm chức năng lọc máu, đào thải độc tố và cân bằng điện giải trong cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người lại vô tình hình thành những thói quen uống nước tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thận. Theo các chuyên gia tiết niệu, việc uống nước sai cách trong thời gian dài có thể là nguyên nhân dẫn đến sỏi thận, suy thận và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Uống quá ít nước trong ngày

Uống quá ít nước là nguyên nhân hàng đầu gây sỏi thận, suy thận.

Đây là sai lầm phổ biến nhất. Khi cơ thể thiếu nước, thận không thể lọc máu hiệu quả, khiến các chất cặn bã tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Nghiên cứu đăng trên American Journal of Nephrology cho thấy, người uống ít hơn một lít nước mỗi ngày có nguy cơ mắc sỏi thận cao hơn 50% so với người uống đủ nước.

Chỉ uống nước khi khát

Khát là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã bắt đầu mất nước. Việc chỉ uống khi cảm thấy khát là quá muộn và có thể khiến thận làm việc quá sức trong thời gian dài. Theo bác sĩ George Bakris, chuyên gia thận học tại Đại học Chicago (Mỹ): "Thói quen đợi đến khi khát mới uống nước có thể làm tăng áp lực thẩm thấu trong máu và khiến thận phải gồng mình lọc độc tố".

Uống nước quá nhanh hoặc quá nhiều một lúc

Nhiều người có thói quen nạp lượng nước lớn chỉ trong một thời điểm trong ngày, ví dụ như buổi sáng hoặc sau khi tập luyện. Điều này có thể gây "ngập nước" tạm thời, làm loãng máu, khiến nồng độ natri giảm đột ngột, gây áp lực lên thận. Theo Mayo Clinic, hiện tượng này có thể dẫn đến hạ natri máu, một tình trạng nghiêm trọng làm rối loạn chức năng thận và thần kinh.

Uống nhiều nước trước khi đi ngủ

Uống nước vào buổi tối là cần thiết nhưng nếu uống quá nhiều trước khi đi ngủ, bạn sẽ phải thức dậy nhiều lần để đi tiểu, làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến chức năng điều hòa của thận. Theo bác sĩ Michael Breus, chuyên gia giấc ngủ làm việc tại Mỹ, điều này còn có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học của hệ bài tiết và gây viêm bàng quang.

Lạm dụng nước có ga, nước ngọt thay thế nước lọc

Lạm dụng nước ngọt, nước có ga thay cho nước lọc gây mất cân bằng điện giải, hình thành sỏi thận, suy thận.

Nhiều người trẻ có thói quen uống nước ngọt, nước tăng lực hay nước có ga thay cho nước lọc. Những loại đồ uống này chứa nhiều đường, caffeine và axit phosphoric - các yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và gây mất cân bằng điện giải. Một nghiên cứu đăng trên Clinical Journal of the American Society of Nephrology chỉ ra rằng tiêu thụ hơn hai lon nước ngọt/ngày có thể làm tăng nguy cơ suy thận mạn.

Uống nước khi đang ăn quá mặn

Ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước và làm thận phải làm việc vất vả hơn để đào thải natri. Nếu không điều chỉnh lượng muối hợp lý mà chỉ uống nước để "cân bằng", thận có thể bị quá tải. Bác sĩ Hiroshi Nishiura, Bệnh viện Đại học Kyoto, Nhật Bản, khuyên rằng nên hạn chế lượng natri thay vì chỉ cố gắng uống nhiều nước sau các bữa ăn mặn.

Việc duy trì thói quen uống nước đúng cách là chìa khóa để bảo vệ thận khỏe mạnh lâu dài. Uống nước đều đặn, đủ lượng, đúng thời điểm và ưu tiên nước lọc là nguyên tắc vàng được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Nếu có dấu hiệu bất thường như tiểu ít, nước tiểu sẫm màu hoặc đau vùng thắt lưng, bạn nên sớm kiểm tra chức năng thận để phòng tránh biến chứng nguy hiểm.