2 trẻ sốt cao, nổi ban đỏ khắp người vì mắc hội chứng hậu COVID-19

Sau khoảng 2-3 tuần khỏi COVID-19, trẻ xuất hiện sốt cao, nhiệt độ dao động 39-40 độ C, dùng hạ sốt thông thường rất khó hạ.

Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh vừa tiếp nhận 2 ca bệnh mắc hội chứng MIS-C hiếm gặp/hậu COVID-19 là một bé gái 10 tuổi và một bé trai 11 tuổi có địa chỉ thường trú trên địa bàn TP Hạ Long.

Gia đình trẻ đều cho biết cháu các cháu bị mắc COVID-19, sau khoảng 2-3 tuần sau khi khỏi bệnh, các cháu xuất hiện sốt cao, nhiệt độ dao động 39-40 độ C, dùng hạ sốt thông thường rất khó hạ, nhiệt độ gần như không lúc nào trở về bình thường, người mệt mỏi, ăn kém, có đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng nước, kèm theo nổi ban đỏ rải rác toàn thân toàn thân,mắt đỏ (xung huyết giác mạc), phù nề bàn tay, bàn chân. Nổi hạch vùng góc hàm, không nóng đỏ. Gia đình đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy để khám.

Hình ảnh ban mọc toàn thân của bệnh nhi.

Trẻ vào viện được các bác sĩ thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết, kết quả cho thấy các chỉ số xét nghiệm của các cháu như: D-Dimer, Ferritin, Pro-calcitonin,... cao hơn gấp nhiều lần so với các chỉ số thông thường. Bạch cầu, tiểu cầu xu hướng giảm (đặc biệt là bạch cầu lympho giảm rất nhiều so bình thường). Các cháu được chẩn đoán hội chứng viêm đa hệ thống liên quan COVID- 19 ở trẻ em ( Multissystem Inflammatory Syndrome In Children – MIS –C )/ Hậu Covid 19.

Rất may, cả 2 trường hợp trẻ 10 và 11 tuổi kể trên được chẩn đoán sớm và điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên đây là bệnh đòi hỏi phải có các loại thuốc đặc trị nên các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã tư vấn cho gia đình chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Hội chứng MIS-C là tình trạng viêm đa cơ quan sau mắc COVID-19, thường xảy ra sau mắc COVID-19 khoảng 2-3 tuần với các triệu điển hình như: sốt cao khó hạ , đau bụng, nôn, tiêu chảy, đỏ mắt (xung huyết giác mạc ), phát ban, phù nề bàn tay, bàn chân …

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Huyền, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Tỷ lệ trẻ mắc hội chứng MIS-C hiếm gặp, nhưng thường diễn tiến nặng, có thể gây tử vong sau khi mắc COVID-19 ở trẻ nhỏ.

Hiện cơ chế dẫn đến hội chứng MIS-C sau hậu COVID cho đến nay vẫn chưa rõ, nhưng nó dường như là một phản ứng mất điều hòa về miễn dịch dẫn đến kích hoạt đại thực bào, cơn bão Cytokin và có liên quan đến nhiễm COVID-19. Gây tổn thương toàn bộ hệ thống cơ quan của cơ thể như tim, phổi, rối loạn đông cầm máu, gan, thận... Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm trẻ mắc hội chứng này sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể tử vong.

Theo bác sĩ Huyền, hậu COVID-19 hiện đang rất được quan tâm, khi mà các trường hợp mắc bệnh và khỏi bệnh trở nên phổ biến. Hậu COVID-19 không chỉ xuất hiện ở người lớn mà còn ở trẻ nhỏ. Một trong những vấn đề được các bậc cha mẹ có con trẻ mắc COVID-19 đặc biệt quan tâm là hội chứng MIS-C.

Bác sĩ Huyền khuyến cáo, với trẻ đã từng mắc COVID-19, các gia đình không được chủ quan. Sau khi trẻ âm tính 2- 6 tuần nếu có biểu hiện như sốt cao trở lại, phát ban, rối loạn tiêu hóa… cần cho trẻ đi khám và điều trị kịp thời không nên nghĩ đó chỉ là bệnh tiêu chảy hay sốt phát ban, dị ứng thông thường.

