15 thực phẩm cần tránh để ngừa ung thư

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Thực phẩm bổ dưỡng là những thực phẩm nằm ở trạng thái tự nhiên nhất, nguyên bản nhất khi chưa được qua chế biến hoặc tinh chế trước khi được vào trong cơ thể. Chất bảo quản, chất phụ gia, muối và đường gây sự căng thẳng, quá tải cho cơ thể khiến cơ thể chúng ta phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa nên cơ thể dễ bị mệt mỏi và tăng khả năng mắc bệnh ung thư.

Thịt bò nướng cháy cạnh ăn ngon, nhưng chỗ cháy đó không tốt cho sức khỏe

Dưới đây là những thực phẩm gây ung thư hoặc làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

1. Thịt đỏ nướng

Các bác sĩ và các chuyên gia khác thường khuyên rằng chúng ta nên hạn chế ăn thịt đỏ. Giảm lượng thịt đỏ béo xuống một vài bữa trong một tuần sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư. Nếu ăn thịt đỏ, bạn nên tránh để bị cháy cạnh mặc dù ăn thế rất ngon.

Thực phẩm được nấu chín ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra acrylamide, một chất được biết đến là chất gây ung thư.

2. Nước ngọt, đồ uống có ga, nước soda, nước uống thể thao

Nước ngọt có ga chứa nhiều đường, có hàm lượng fructose cao, đây là dạng khó xử lý nhất đối với cơ thể bạn. Chỉ cần một lon nước này là bạn có thể làm cho lượng đường trong máu của bạn tăng lên đáng kể nhưng không làm bạn cảm thấy no. Như vậy, nó có thể khiến bạn ăn quá nhiều sau đó. Hơn nữa, màu nhân tạo của nó có chứa 4-MEI, một chất hóa học gây ung thư. Nếu bạn vẫn muốn uống đồ uống này, nên uống kèm với một ít nước hoa quả.

3. Thực phẩm đóng hộp, đặc biệt là cà chua hộp

Nên hạn chế thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp chứa nhiều muối, cộng thêm với việc các lon được làm từ những nguyên liệu có chứa hóa chất có hại. Hóa chất Bisphenol-A (BPA) sẽ ngấm vào thực phẩm. BPA là một chất có thể gây rối loạn hormone, hệ nội tiết từ đó gây xáo trộn sự chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh sản, tăng trưởng, đến nhiễm sắc thể và não, làm rối loạn chức năng thần kinh, gây ung thư, dẫn đến các bệnh về tim mạch, dậy thì sớm, béo phì, vô hiệu hóa tiến trình hóa trị ở những bệnh nhân ung thư.

Đối với những thực phẩm có tính axit tự nhiên như cà chua, tác dụng còn tồi tệ hơn. Tốt hơn cả, nên ăn đồ tươi sống hoặc tìm đồ hộp không chứa quá nhiều natri hoặc những loại hộp được dán nhãn không chứa BPA.

4. Bỏng ngô làm từ lò vi sóng

Nói chung, bỏng ngô là một món ăn nhẹ lành mạnh. Vấn đề là khi bạn ăn bỏng ngô được chế biến sẵn trong lò vi sóng có thể gây ung thư. Bởi vì khi làm bỏng ngô trong lò vì sóng, thường phải cho thêm ít bơ, mà hương liệu bơ có chứa diacetyl là chất độc. Ngoài ra, bao bì đựng bỏng được làm bằng hóa chất. Hóa chất là axit Perfluorooctanoic (PFOA) có thể gây ung thư.

5. Các loại dầu hydro hóa

Nên chọn dầu ăn chiết xuất tự nhiên

Khi dầu không thể được chiết xuất tự nhiên , chúng sẽ bị hydro hóa bằng quá trình xử lý hóa học cần thiết. Chẳng hạn, dầu thực vật không chỉ được xử lý hóa học mà còn được nhuộm màu. Mùi hương tự nhiên của chúng cũng bị loại bỏ. Chắc chắn rằng sản phẩm cuối cùng trông đẹp mắt, nhưng bạn nên tránh xa nó vì nó chứa chất béo Omega-6 không lành mạnh.

Lựa chọn tốt hơn là chọn các loại dầu chiết xuất tự nhiên như dầu ô liu, hạt cải hoặc đậu nành để nấu ăn tại nhà và cũng dừng mua bánh ngọt và bánh quy từ các cửa hàng.

6. Chất tạo ngọt nhân tạo

Đường hóa học khiến cơ thể không thể nhận biết chính xác lượng calo tiêu thụ hàng ngày và sẽ khiến bạn thèm đồ ngọt hơn. Aspartame là chất tồi tệ nhất khi nằm trong danh sách các chất tạo ngọt gây ung thư. Chất này đều phân hủy thành một chất độc được gọi là DKP trong quá trình tiêu hóa và có liên quan đến khối u não.

7. Cá hồi nuôi

Cá hồi là một loại protein rất lành mạnh và an toàn để thêm vào chế độ ăn uống của bạn, nhưng cá hồi đánh bắt tự nhiên lại rất khó kiếm. Hầu hết cá hồi tìm thấy trong các cửa hàng ngày nay đều được nuôi trong trang trại và sự can thiệp của con người. Cá hồi nuôi lấy thịt có chứa thuốc kháng sinh. Do đó, cá hồi nuôi có chứa dioxin, PCB và thủy ngân gây ung thư.

8. Rau quả phi hữu cơ

Những người trồng thực phẩm thương mại thường sử dụng nhiều thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu có thể gây độc và rất nguy hiểm cho người tiêu dùng. Trái cây và rau quả phi hữu cơ có chứa thuốc trừ sâu nguy hiểm như Thiodicarb, Atrazine và Organophosphates.

9. Bột mì tinh luyện tẩy trắng

Ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi chúng được tinh chế để tạo ra bột mì trắng lại có chứa độc tố và các vitamin trong chúng bị loại bỏ. Điều này dẫn đến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến và gây ra ung thư. Nó tạo ra một môi trường hoàn hảo cho các tế bào ung thư phát triển.

Hầu hết các loại đồ ăn ngoài cửa hàng đều được làm bằng bột mì tinh chế. Khi mua bột mì, bạn nhớ đọc nhãn cẩn thận và mua bột mì nguyên cám chưa tẩy trắng.

10. Thịt chế biến sẵn

Các thực phẩm như xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói chứa nhiều muối và các hóa chất gây ung thư như Nitrat và Nitrit. Chúng có thể làm cho thực phẩm trông đẹp hơn và thậm chí bảo quản được lâu hơn, nhưng không có lợi cho cơ thể của bạn.

Ngay cả thịt hun khói tự nhiên cũng chứa hắc ín gây hại. Ăn thịt chế biến sẵn hàng ngày làm tăng 22% khả năng mắc bệnh ung thư. Thay vào đó, hãy sử dụng thịt tươi ngoài chợ.

11. Khoai tây chiên

Khoai tây chiên là món ăn nhẹ ít lành mạnh nhất do chúng được chiên trong chất béo chuyển hóa và phủ một lớp muối. Ngoài ra, chúng cũng chứa một số chất tạo màu nhân tạo và hóa chất bảo quản. Các chất phụ gia này ảnh hưởng đến tim và tuần hoàn. Khoai tây chiên cũng chứa acrylamide là chất gây ung thư.

12. Thực phẩm biến đổi gene

Một số nghiên cứu cho thấy, thực phẩm biến đổi gene (GMO) phát triển một số loại tế bào tiền ung thư trong một thời gian ngắn. Hầu hết các công ty nông nghiệp thích GMO vì chúng có khả năng chống sâu bệnh tốt hơn, dễ vận chuyển hơn và để được lâu hơn.

13. Bia rượu và đồ uống có cồn

Theo các nghiên cứu, chính việc uống quá nhiều rượu sẽ dẫn đến ung thư. Bạn có thể chỉ uống một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới để an toàn. Theo các nghiên cứu, vượt quá vùng an toàn sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư ruột kết, gan, vòm họng, thực quản và trực tràng. Lựa chọn khác tốt hơn là uống rượu vang đỏ vì nó có một hợp chất gọi là resveratrol giúp chống lại bệnh ung thư.

14. Đường tinh luyện

Ung thư hoạt động mạnh nhất ở những khu vực có lượng đường cao nhưng đường fructose thì tệ hơn vì nó khiến cơ thể bạn hoạt động vất vả để xử lý nó. Gan có thể dự trữ nhiều chất béo và nó có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, đây là một yếu tố nguy cơ gây ung thư gan.

15. Bơ thực vật

Ban đầu nó được tạo ra để thay thế bơ động vật. Thật không may, bơ thực vật chứa nhiều chất béo chuyển hóa, có thể làm tăng khả năng chết sớm của bạn. Bơ thực vật làm tăng khả năng phát triển ung thư. Bởi lẽ trong quá trình sản xuất, nó được đun nóng ở nhiệt độ cao và tạo ra các chất độc hại, gây độc cho cơ thể bạn.

