Nóng tuần qua: Nghịch lý mùa hè năm nay, điều hòa đời mới đua nhau giảm giá

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 16:16 PM (GMT+7)

Trong tuần qua, thị trường trong nước có một số tin tức đáng chú ý sau.

Điều hòa giảm giá đến 50% giữa mùa hè

Các năm trước, mùa hè là mùa “ăn nên làm ra” của các siêu thị điện máy nhờ việc người dân đổ xô đi sắm điều hòa và các thiết bị làm mát. Tuy nhiên, trong năm nay, các siêu thị điện máy chứng kiến cảnh ế ẩm chưa từng có do ảnh hưởng của Covid-19.

Các cửa hàng, siêu thị điện máy liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng kèm voucher hoặc phiếu rút thăm trúng thưởng cho khách hàng mua điều hòa.

Tại nhiều siêu thị ở Hà Nội, điều hòa giảm giá dao động từ 40-50%, đồng thời còn được tặng thêm các quà tặng khác. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, những mẫu điều hòa giảm giá kịch sàn đều là hàng trưng bày hoặc sản phẩm model cũ, số lượng ít, chỉ có tại một cửa hàng hoặc siêu thị nào đó.

Ngoài ra, các siêu thị điện máy cũng giảm giá nhiều mẫu điều hòa đời mới, model năm 2021 từ 5-20% nhằm kích cầu mua sắm.

Một số sản phẩm model mới ra cũng giảm giá lên đến 20% nhằm kích cầu tiêu dùng.

Gà giá rẻ như cho, chỉ 11.000 đồng/kg

Giá gà công nghiệp bán tại các trại ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu rớt thê thảm chỉ còn 11.000 đồng/kg, người nuôi thua lỗ nặng.

Ông Lê văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, cho biết lượng gà đến lúc xuất bán thì bị ùn ứ 10 ngày nay sau khi các tỉnh lập các chốt kiểm tra dịch COVID-19 khiến việc vận chuyển gà tiêu thụ ở TP.HCM thêm khó khăn. Hiện nhiều trại gà đang chấp nhận bán gà rẻ như cho, dù thua lỗ nặng chỉ mong bán hết gà đủ trọng lượng xuất bán. Vì họ nuôi thêm ngày nào sẽ tốn thêm tiền thức ăn, chỉ có nước phá sản.

Hiện việc lưu thông xe tiêu thụ qua một số chốt kiểm tra đã cho phép nhưng vẫn còn một số chốt kiểm tra gây khó dễ. Ông Quyết đề nghị các địa phương cần có thông báo chỉ đạo hướng dẫn cho các chốt kiểm tra để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển lưu thông hàng hoá, phục vụ sản xuất.

Dù tại các trại, gà rớt giá thua lỗ nhưng giá thịt gà bán lẻ và hàng hoá thực phẩm tại TP.HCM thì giá tăng cao vì thiếu nguồn cung.

Ô tô giảm giá mạnh, doanh số vẫn lao dốc

Trong tháng 6/2021 nhiều hãng xe như Subaru, Kia, Toyota, Ford, Mazda,... đã đồng loạt thực hiện các chương trình giảm giá khuyến mại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, nhằm kích thích nhu cầu mua xe mới của người dân. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhu cầu mua xe của khách hàng tiếp tục sụt giảm.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam trong tháng 6/2021, doanh số xe du lịch giảm 10%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng giảm 25% so với tháng trước

Trong khi nhiều hãng xe lao dốc về doanh số bán hàng trong tháng 6/2021, doanh số bán hàng của hãng xe Việt, VinFast vẫn duy trì được đà tăng ấn tượng. Trong đó, VinFast đã bán được 2.552 xe Fadil, 711 xe Lux A2.0 và 254 xe Lux SA2.0, đạt tổng doanh số 3.517 xe, tăng 23% so với tháng 5/2021.

Cùng với đó, doanh số bán hàng của Kia và Toyota cũng duy trì được đà tăng so với các đối thủ của mình. Doanh số của Suzuki tăng mạnh nhất khi tăng 57% so với cùng kỳ và 41% so với tháng 5 vừa qua. Theo đó, trong tháng đã có 1.432 xe được giao tới tay khách hàng.

Doanh số bán hàng của VinFast vẫn ghi nhận đà tăng ấn tượng trong tháng 6.

Giá lợn hơi đồng loạt giảm sâu

Giá lợn hơi đồng loạt giảm cả ba miền, giảm sâu nhất là các tỉnh miền Nam còn 52.000-57.000 đồng một kg, thấp nhất 2 năm qua.

Có thể thấy, giá lợn hơi hiện nay đang dao dộng ở mức thấp, nhiều địa phương giá lợn thấp dưới giá thành sản xuất khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn sau khi vừa gượng dậy từ đợt thiệt hại nặng nề bởi dịch tả heo châu Phi.

Điển hình tại “thủ phủ chăn nuôi lợn” tại Đồng Nai, do hàng loạt thương lái của Đồng Nai kinh doanh mặt hàng thịt lợn ở các chợ đầu mối tại TP.HCM đều thuộc diện phải cách ly phòng dịch nên hầu như tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh, mua bán.

Cùng với đó, hàng loạt điểm phân phối lớn về heo thịt tại TP.HCM cũng đang đóng cửa trong thời điểm “nóng” của dịch Covid-19. Việc vận chuyển heo thịt từ Đồng Nai đi TP.HCM dù thuộc nhóm hàng hoá thực phẩm thiết yếu, nhưng lại đang gặp không ít vướng mắc khi mà nhiều đơn vị vận tải vẫn chưa thể thực hiện được việc xin cấp giấy nhận diện phương tiện đi qua vùng dịch.

Nhà hàng buffet hải sản livestream xả hàng

Từ 0h ngày 13/7, Hà Nội tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Với các quán ăn nhỏ có thể bán mang về, còn nhà hàng buffett cũng có thể bán mang về nhưng khách không chuộng hình thức này. Tại nhiều nhà hàng bán buffett, bắt đầu tuần mới đã nhập số lượng lớn các loại thực phẩm cho ít nhất 2-3 ngày tới trong đó nhiều nhất là hải sản.

Vì vậy, ngay từ đầu giờ chiều 12/7, nhiều quán buffett lớn Hà Nội đã liên tục "xả hàng" đặc biệt là các loại hải sản. Mức giá giảm 20-30% so với thông thường. Thậm chí để hút khách và làm cho khách tin sản phẩm "còn bơi", nhiều nhà hàng phát livestream quay cận cảnh cá, tôm, bề bề đang "lượn" trong bể.

Ngoài các loại hải sản, thịt bò, nầm, ba chỉ bò Mỹ thì nước lẩu Thái cũng được bán với giá 50.000 đồng/lít.

