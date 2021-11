Hơn 650 kg sườn lợn bốc mùi hôi thối, tiểu thương ở Nghệ An vẫn "nhắm mắt" mang đi tiêu thụ

Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 15:08 PM (GMT+7)

Ngày 05/11, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, 650kg thịt lợn bốc mùi hôi thôi nồng nặc đang trên đường tiêu thụ vừa được lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sự việc vừa được lực lượng Đội QLTT số 11 (thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An) cùng Đội Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện khi tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 29H-010.19.

Tài xế là ông Nguyễn C.N. Thời điểm kiểm tra, thùng chứa hàng phía sau xe tải ông N điều khiển đang chứa 650kg sườn lợn đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ông N cũng không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp đến lô hàng cũng như các giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng liên quan. Ông N khai nhận chỉ nhận chở thuê để lấy cước phí, không rõ chủ hàng

Tổng cục QLTT cho biết, nếu không được ngăn chặn kịp thời, số hàng sẽ là mối hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe người sử dụng.

Thay vì được chở bằng xe chuyên dụng, có hệ thống làm lạnh chuyên nghiệp, khoảng 650kg sườn lợn bốc mùi hôi thối này lại được tài xế vứt ngổn ngang phía sau thùng xe. Sự việc đã may mắn được cơ quan chức năng phát hiện kịp thời.

Qua xác minh nhanh, số hàng này được vận chuyển từ TP Vinh về Đô Lương để tiêu thụ.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh những hiểm họa đáng tiếc xảy ra đối với sức khỏe người sử dụng, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành giám sát tiêu hủy toàn bộ lô hàng trước sự chứng kiến của chủ phương tiện tại bãi rác địa chỉ tại Xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ước tính lô hàng có tổng giá trị khoảng 65 triệu đồng. Chủ phương tiện đã chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy theo đúng quy định.

