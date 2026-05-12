Xuất hiện đối thủ cạnh tranh xứng tầm với Ford F150 Raptor

Sau nhiều năm để Ford F-150 Raptor và Ram 1500 RHO "làm mưa làm gió", Toyota cuối cùng cũng chuẩn bị gia nhập cuộc chơi bán tải hiệu năng cao với một biến thể Tundra cực mạnh, dự kiến mang tên TRD Hammer. Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng động thái đăng ký bản quyền thương hiệu "TRD Hammer" vào tháng 3 vừa qua của Toyota đã ngầm xác nhận sự tồn tại của dự án này.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản đã thực hiện khảo sát khách hàng về một gói trang bị "hiệu năng cao dành cho người đam mê off-road" với hàng loạt cái tên như TRD Baja, TRD Quake hay TRD Hammer, và cái tên cuối cùng đã được chọn.

Toyota Tundra bảng cao cấp nhất dự kiến mang tên TRD Hammer.

Theo các nguồn tin nội bộ và hình ảnh chạy thử, Toyota Tundra TRD Hammer sẽ không chỉ dừng lại ở những nâng cấp ngoại hình. Những điểm nhấn đáng chú ý bao gồm: Hệ thống treo: Trang bị phuộc hành trình dài (long-travel suspension) chuyên dụng, vượt xa khả năng của bản TRD Pro hiện tại.

Dàn chân "khủng": Lốp địa hình 37-inch đi kèm chắn bùn mở rộng (wide fenders) và cản trước/sau thiết kế cao, tối ưu góc thoát cho các địa hình cực đoan.

Sức mạnh động cơ: Nhiều khả năng Toyota sẽ tinh chỉnh lại khối động cơ hybrid i-Force Max V6 3.4L tăng áp kép. Hiện động cơ này đang đạt 437 mã lực và 583 lb-ft mô-men xoắn, nhưng phiên bản "Hammer" được kỳ vọng sẽ vượt ngưỡng 500 mã lực để cạnh tranh sòng phẳng với mức 520 mã lực của Ram 1500 RHO.

Dàn chân "khủng": Lốp địa hình 37-inch đi kèm chắn bùn mở rộng (wide fenders)

Sự xuất hiện của các mẫu xe thử nghiệm trên đường phố Mỹ cho thấy ngày ra mắt của Tundra TRD Hammer không còn xa. Đây được xem là mảnh ghép hoàn hảo để Toyota lấp đầy khoảng trống trong phân khúc bán tải cỡ lớn chuyên trị chạy sa mạc tốc độ cao – nơi Ford Raptor đã thống trị hơn một thập kỷ qua.

Sự góp mặt của "Búa tạ" (Hammer) từ nhà Toyota hứa hẹn sẽ khiến phân khúc siêu bán tải trở nên nóng hơn bao giờ hết trong thời gian tới.