"Xpander Cross 2023 vẫn xài tốt, không có lý do gì để lên đời bản 2025"

Tôi mua chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2023 vào tháng 7/2023, khi đó giá lăn bánh khoảng 700 triệu đồng. Tôi có sẵn 300 triệu đồng, phần còn lại vay ngân hàng 400 triệu đồng. Sau hơn hai năm sử dụng, tới nay tôi còn nợ khoảng 150 triệu. Xe đã chạy hơn 30.000Km, chủ yếu phục vụ công việc hằng ngày và những chuyến đi xa cùng gia đình.

Từ ngày nhận xe tới nay, tôi chỉ cần bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của hãng. Cứ mỗi 5.000Km thì thay nhớt, kiểm tra lọc gió và vệ sinh hệ thống phanh. Chi phí mỗi lần bảo dưỡng chưa tới 2 triệu đồng nếu không phải thay linh kiện gì lớn. Xpander Cross 2023 vận hành ổn định, chưa từng gặp lỗi vặt hay hư hỏng đáng kể ngoài vài lần vá vỏ.

Xpander Cross 2023.

Điểm tôi đánh giá cao nhất là sự bền bỉ và tiết kiệm. Động cơ 1.5L tuy không mạnh mẽ nhưng đủ dùng cho nhu cầu di chuyển hỗn hợp cả phố lẫn cao tốc. Trung bình xe tiêu hao khoảng 7 - 8 lít/100km, nếu chạy đường trường còn tiết kiệm hơn. Hộp số CVT mượt, máy êm, gầm cao 225mm nên đi đường quê, đường ngập cũng yên tâm.

Nội thất của bản 2023 thực tế không hề lỗi thời. Màn hình trung tâm 9-inches, camera 360 độ, Cruise Control và cân bằng điện tử đều đáp ứng tốt. Ghế da hai tông màu, điều hòa tự động làm lạnh nhanh, đủ tiện nghi cho gia đình 7 người. Nhìn lại bản 2025 mới ra, tôi thấy khác biệt chẳng đáng là bao khi thay đổi ở bánh xe, vô lăng hay màn hình, họa may 6 túi khí là cải tiến lớn nhất (so với 2 túi khí trên bản 2023).

Xpander Cross 2023 (trái) và Xpander Cross 2025 (phải), cùng phiên bản màu trắng.

Nhiều người khuyên tôi bán xe để lên đời 2025 cho “sang”, nhưng tôi không thấy cần thiết. Xe hiện tại hoạt động hoàn hảo, chi phí bảo dưỡng thấp, lại chưa hết nợ ngân hàng. Nếu đổi xe mới, ngoài việc phải trả thêm hàng trăm triệu, tôi còn mất thêm lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất mới. Xét về kinh tế, điều đó không hợp lý.

Với tôi, Xpander Cross 2023 vẫn là một lựa chọn cân bằng giữa giá trị sử dụng, chi phí vận hành và độ tin cậy. Khi chiếc xe vẫn chạy tốt, an toàn, và đáp ứng đầy đủ nhu cầu, thì không có lý do gì để phải lên đời. Tôi chỉ cần tiếp tục trả nốt 150 triệu còn lại, rồi tận hưởng cảm giác lái nhẹ nhàng mỗi khi đưa gia đình đi xa - thế là đủ.

* Bài chia sẻ của anh Trần Đình Huy, một chủ xe Mitsubishi Xpander Cross 2023 tại TP.HCM.