Xem World Cup, nhậu vui nhưng đừng để quên xe

Những ngày diễn ra World Cup, các quán nhậu, quán cà phê bóng đá hay điểm xem trực tiếp luôn tấp nập người hâm mộ. Không ít người lựa chọn uống bia, rượu rồi gọi taxi hoặc xe công nghệ về nhà thay vì tự lái xe. Đây là hành động đáng khuyến khích, bởi chỉ một chút cồn cũng có thể làm giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống khi điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, bên cạnh việc không lái xe sau khi uống rượu bia, người tham gia các cuộc vui cũng cần lưu ý đến cách bảo quản phương tiện của mình. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một người cho biết sau khi uống quá nhiều đã bắt taxi về nhà nhưng không còn nhớ chiếc xe máy được để ở đâu, phải nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Dù câu chuyện kết thúc ra sao, đây vẫn là lời nhắc nhở rằng việc gửi xe đúng bãi, chụp lại vị trí hoặc ghi nhớ địa điểm đỗ xe là điều không nên xem nhẹ.

Trong trường hợp để xe ven đường hoặc tại những vị trí không được phép, chủ phương tiện không chỉ mất thời gian tìm kiếm mà còn có nguy cơ bị lực lượng chức năng xử phạt hoặc đưa phương tiện về nơi tạm giữ nếu vi phạm quy định về dừng, đỗ xe. Chỉ vài thao tác đơn giản như gửi xe tại bãi giữ xe hợp pháp, chụp ảnh vị trí đỗ hoặc đánh dấu trên bản đồ điện thoại có thể giúp tránh được nhiều phiền toái sau cuộc vui.

Một bài đăng tìm xe trên hội nhóm sau khi uống quá nhiều

Đặc biệt, người dân cũng không nên vì ngại chi phí taxi hay nghĩ quãng đường ngắn mà chủ quan tự lái xe khi đã sử dụng đồ uống có cồn. Theo quy định hiện hành tại Việt Nam, người điều khiển ô tô hoặc xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều bị xử phạt. Ngoài thiệt hại về kinh tế, việc gây tai nạn trong tình trạng có nồng độ cồn còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.

Nồng độ cồn Mức xử phạt Ô tô Xe máy (mô tô, xe gắn máy) Xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện Chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX 2 - 3 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX 100.000 - 200.000 đồng Từ 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở 18 - 20 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX 6 - 8 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX 300.000 - 400.000 đồng Vượt quá 0,4 mg/lít khí thở 30 - 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng 8 - 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng 400.000 - 600.000 đồng

World Cup chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng sự an toàn của bản thân và những người xung quanh luôn là điều cần được đặt lên hàng đầu. Uống bia, rượu rồi không lái xe là "chuẩn bài", nhưng cũng đừng quên gửi xe đúng nơi, ghi nhớ vị trí và có kế hoạch di chuyển phù hợp để cuộc vui thực sự trọn vẹn.