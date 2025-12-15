Xem trước mẫu Ford Explorer dành riêng cho thị trường Trung Quốc

Ford đang chuẩn bị tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời cho Explorer dành riêng cho thị trường Trung Quốc, với diện mạo mới nổi bật và nhiều chi tiết khác biệt so với mẫu xe bán tại Mỹ. Theo tài liệu công bố bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), Explorer mới sẽ sở hữu phần đầu xe được làm lại hoàn toàn.

Cụm đèn pha mảnh hơn với đồ họa ngang, nối liền bằng một dải LED phát sáng. Lưới tản nhiệt được thiết kế phẳng và rộng hơn, cùng hoa văn mới. Cản trước đổi sang phong cách dạng chữ H, kết hợp các khe dẫn gió dọc kèm chi tiết sơn đen tạo cảm giác liền mạch với lưới tản nhiệt.

Ford Explorer phiên bản sắp được bán tại Trung Quốc

Hai bên thân xe hầu như giữ nguyên, nhưng dự kiến sẽ có thêm thiết kế mâm mới và tùy chọn mui đen tương phản cho một số phiên bản. Ở phía sau, xe được tinh chỉnh nhẹ với cản sau mới và ống xả giấu kín dưới gầm.

Những nâng cấp mới trên dòng xe Ford Explorer.

Được biết, Ford Explorer dành cho thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục dùng động cơ xăng, dung tích 2.3L EcoBoost, cho công suất 286 mã lực. Theo thông tin MIIT, động cơ này dự kiến vẫn đi kèm hộp số tự động 10 cấp, mô-men xoắn khoảng 445Nm và tốc độ tối đa 200 km/h tương tự bản hiện hành.

Với tiến độ hiện tại, Ford nhiều khả năng sẽ ra mắt Explorer nâng cấp và mở bán tại Trung Quốc trong quý I năm 2026. Hiện tại, Ford Explorer đã ngừng bán tại Việt Nam từ giữa năm 2025. Ford Explorer cũng không còn trên danh mục sản phẩm của Ford Việt Nam. Các đại lý hiện đã hết hàng và Ford cũng không có kế hoạch nhập thêm.

Tuy nhiên, bản nâng cấp Ford Explorer dự kiến sẽ phân phối trở lại trong năm sau với giá bán hấp dẫn hơn. Ford Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin ra mắt Explorer facelift trong tương lai. Ngoài ra, hãng xe này cũng không hé lộ lý do ngừng kinh doanh mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.