Ford Explorer sắp có thêm bản "giá rẻ" dễ tiếp cận người dùng

Vài năm trở lại đây, giá ô tô đã tăng chóng mặt. Nguyên nhân là do lạm phát toàn cầu cùng sự xuất hiện ngày một nhiều công nghệ kết nối lẫn an toàn tân tiến. Tham khảo tại Mỹ, giá ô tô trung bình đang là 49.740 USD - con số tăng gần 15.000 USD so với một thập kỷ trước.

Do giá xe tới từ các thương hiệu quốc tế đang ngày một tăng, xe Trung Quốc đang bất ngờ trở thành lựa chọn thay thế với một số người dùng. Nhận thấy lỗ hổng trong cách kinh doanh của mình, Ford đang chuẩn bị đưa các phiên bản xe giá rẻ trở lại tầm tay người dùng toàn cầu.

Thời điểm quyết định “khai tử” Fusion và Focus, Ford đã phải chịu chỉ trích. Bên cạnh đó, việc loại bỏ các phiên bản giá rẻ khiến người dùng không còn nhiều lựa chọn dễ tiếp cận từ hãng.

Trong tương lai gần, Ford hứa hẹn sẽ bổ sung hoặc đưa trở lại các phiên bản giá rẻ của nhiều dòng xe, điển hình là Escape, Explorer và F-150. Cách tiếp cận này cũng có thể được nhân rộng trong tương lai xét tới việc SUV Bronco đã được đưa trở lại bản tiêu chuẩn từ trước.

Tại Ấn Độ, Ford cũng đang được đồn đoán sẽ đưa trở lại EcoSport - dòng SUV thấp nhất đội hình đã bị hãng khai tử tại phần lớn thị trường quốc tế từ thập kỷ trước. Tuy nhiên, lần trở lại này của dòng xe Mỹ có thể chỉ là dưới tên gọi khi nền tảng kỹ thuật xe hứa hẹn dùng chung hoặc đồng phát triển với đối tác Tata Motors của Ấn Độ thay vì do Ford làm 100%.