Toyota Innova Cross 2027 gây bất ngờ với mặt ca-lăng mới, nhìn hầm hố hơn hẳn

Hình ảnh bằng sáng chế mới cho thấy Toyota đang chuẩn bị một diện mạo mới cho Innova Hycross, mẫu xe được gọi là Innova Cross tại một số thị trường. Thiết kế này cũng tương đối phù hợp với những chi tiết từng xuất hiện trên các nguyên mẫu chạy thử.

Điểm mới dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt ca-lăng. Lưới tản nhiệt được tạo hình lớn và dựng đứng hơn, sử dụng họa tiết tổ ong dạng kim cương. Phía trên là một dải ốp màu đen, cách xử lý được cho là lấy cảm hứng từ Hilux thế hệ mới.

Cản trước cũng được thiết kế góc cạnh hơn, kết hợp hốc đèn sương mù hình đa giác và khu vực hút gió phía dưới với các nan ngang. Cụm đèn pha có phần hốc kéo dài và vuốt ngược về phía sau, tương đồng với những gì từng được bắt gặp trên xe thử nghiệm.

Một số chi tiết trên bản vẽ còn cho thấy Toyota Innova Cross facelift có thể được trang bị 4 cảm biến hỗ trợ đỗ xe ở phía trước. Hệ thống chiếu sáng được cho là sử dụng công nghệ Bi-LED, tuy nhiên trang bị cụ thể có thể thay đổi tùy thị trường và phiên bản.

Dù phần đầu xe được làm mới đáng kể, nắp ca-pô nhiều khả năng vẫn giữ nguyên thiết kế hiện tại. Thân xe Toyota Innova Cross facelift cũng không thay đổi quá mạnh với hốc bánh vuông vức, các đường gân dập nổi, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và tay nắm cửa mạ crôm. Bộ mâm trên xe thử nghiệm cũng có thiết kế gần giống mẫu xe hiện hành.

Ở phía sau, hình dáng tổng thể của cụm đèn hậu dự kiến được giữ lại, trong khi đồ họa LED bên trong có thể được tinh chỉnh. Cản sau nhiều khả năng chỉ thay đổi nhẹ và Toyota có thể bổ sung thêm một số màu sơn mới.

Khoang cabin của Innova Cross facelift cũng được kỳ vọng có một số nâng cấp về công nghệ. Đáng chú ý là màn hình giải trí trung tâm có thể được tăng kích thước từ 10,1 inch trên bản cao cấp hiện tại lên khoảng 12 inch.

Ngoài ra, hệ thống camera 360 độ, khả năng kết nối và bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể được nâng cấp. Một số chi tiết hoàn thiện và chất liệu nội thất cũng được kỳ vọng cải thiện nhằm mang đến cảm giác cao cấp hơn.

Dù thay đổi về thiết kế và trang bị, Toyota Innova Cross facelift nhiều khả năng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ hiện hành. Phiên bản xăng sử dụng động cơ 2.0L 4 xi-lanh, sản sinh 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 204 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Trong khi đó, phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống 183,7 mã lực. Xe sử dụng hộp số e-CVT và có chế độ chạy thuần điện EV, cùng các chế độ Eco, Normal và Power.

Toyota hiện chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt cũng như thông số của Innova Cross facelift. Nếu những hình ảnh rò rỉ phản ánh đúng thiết kế sản xuất, thay đổi lớn nhất của mẫu xe đời 2027 sẽ nằm ở phần đầu, trong khi kiểu dáng tổng thể vẫn được duy trì.