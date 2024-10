Xe Trung Quốc MG 7 vừa ra mắt đã giảm giá 60 triệu đồng

Một đại lý MG tại khu vực miền Bắc vừa công bố mức giảm đến 60 triệu đồng dành cho MG7 trong tháng 9/2024. Tuy nhiên ưu đãi chỉ áp dụng với 2 phiên bản 1.5T Luxury và 2.0T Premium, trong khi phiên bản 2.0T Luxury không được giảm trong tháng này.

Không ngoài dự đoán, một đại lý tại Hà Nội đã nhanh chóng giảm giá MG7 để kích cầu trong tháng 9/2024. Với mức giảm 60 triệu đồng, hai phiên bản MG7 1.5T Luxury và 2.0T Premium giảm còn lần lượt là 688 và 958 triệu đồng.

MG7 2024 là mẫu sedan hạng D đầu tiên của thương hiệu MG tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe này lại có kiểu dáng nhỏ hơn đôi chút so với các đối thủ cùng phân khúc. Cụ thể MG7 2024 có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.884 x 1.889 x 1.447 (mm), cùng với chiều dài cơ sở 2.778 mm.

Thiết kế MG7 nổi bật trong phân khúc nhờ kiểu dáng fastback thể thao. Nổi bật ở kiểu dáng bên ngoài còn bao gồm cụm lưới tản nhiệt hầm hố kết hợp với cụm đèn pha LED Projector với dải LED ban ngày sắc sảo. Thân xe MG7 cũng sở hữu những đường dập nổi uốn lượn đậm chất thể thao. Phiên bản cao cấp nhất trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế 5 chấu, trong khi đuôi xe đậm chất xe thể thao với bộ bốn ống xả chia đều 2 bên cản sau.

Nội thất MG7 có thiết kế tối giản với bảng điều khiển là các màn hình kỹ thuật số hiện đại. Trung tâm là màn hình cảm ứng 12,3 inch, trong khi phía sau vô lăng là màn hình 10,25 inch. Khu vực giữa hai ghế trước cũng gọn gàng với cần số điện tử, kèm với vô lăng vát 2 cạnh, ghế ngồi bọc da thiết kế thể thao. Trang bị tiện nghi MG7 còn bao gồm cần số điện tử, camera360, gương chống chói tự động, phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Bose 9 loa cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama…

Mẫu xe MG7 được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 167 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275Nm. Đi kèm hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp. Trong khi 2 phiên bản 2.0T Luxury và 2.0T Premium trang bị động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất tối đa lên đến 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Đi kèm hộp số tự động ZF 9 cấp với chế độ thể thao Super Sport.

MG7 cũng được trang bị các tính năng an toàn cần thiết như gói hỗ trợ an toàn chủ động ADAS có bao gồm chức năng điều khiển hành trình thích ứng ACC. Ngoài ra, còn có các tính năng an toàn quen thuộc như chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát phanh ở góc cua, cảm biến áp suất lốp…

Với giá bán đã giảm này, MG7 có giá khởi điểm chỉ còn ngang với các dòng sedan cỡ C như Mazda3 1.5L Premium hay Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]