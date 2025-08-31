Xe Trung Quốc có thể bị áp thuế mới tại thị trường Mexico

Để bảo vệ ngành sản xuất nội địa trước làn sóng xe giá rẻ, nhưng động thái này có thể đến quá muộn. Chính phủ Mexico đang xem xét tăng thuế nhập khẩu ôtô từ Trung Quốc trong dự thảo ngân sách năm 2026, như một phần nỗ lực bảo vệ ngành sản xuất nội địa trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong vài năm qua, Mexico đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của ôtô Trung Quốc, vượt qua cả Nga.

Các hãng xe như BYD, SAIC (với thương hiệu MG) hay Chery đang chiếm lĩnh thị trường nhờ giá bán thấp hơn khoảng 20% so với xe Nhật hoặc Mỹ, cùng chính sách bảo hành kéo dài tới 10 năm, trong khi mức thông thường chỉ khoảng 3 năm. Ngoài ra, General Motors cũng xuất khẩu một số dòng xe sản xuất tại Trung Quốc sang Mexico, khiến áp lực lên doanh nghiệp nội địa ngày càng lớn.

Mức thuế hiện tại đối với ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc có thể lên đến 20%, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Mỹ, nơi chính quyền Tổng thống Joe Biden áp thuế 100% với xe điện Trung Quốc. Nếu Mexico nâng thuế, biện pháp này có thể giảm bớt áp lực cho ngành sản xuất trong nước và khu vực Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa người tiêu dùng Mexico sẽ mất đi cơ hội tiếp cận nhiều dòng xe giá rẻ hơn. Ngay sau khi thông tin được tiết lộ, thị trường tài chính lập tức phản ứng: cổ phiếu BYD giảm 3% tại Hong Kong, SAIC mất 1,4% tại Thượng Hải.

Bên cạnh xe hơi, chính phủ Mexico cũng dự kiến tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu khác từ Trung Quốc như dệt may và nhựa. Dù kế hoạch vẫn có thể điều chỉnh, giới quan sát nhận định khả năng thay đổi là không lớn khi đảng của Tổng thống Claudia Steinbaum và các đồng minh đang nắm đa số tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện.

Theo bà Vanessa Ramírez, Giám đốc công ty tư vấn Ecanal, động thái của Mexico có thể đến quá muộn nếu mức thuế mới không đủ cao để tạo lợi thế cho doanh nghiệp nội địa. Ngoài ra, chính phủ cũng chưa đưa ra định hướng rõ ràng cho khu vực tư nhân về cách ứng xử với chuỗi cung ứng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh xe Trung Quốc ngày càng mở rộng hiện diện tại Mexico và cả khu vực Mỹ Latinh, câu hỏi đặt ra là liệu biện pháp thuế quan mới có thể kịp thời ngăn chặn sức ép cạnh tranh, hay chỉ mang tính biểu tượng trước làn sóng toàn cầu hóa mạnh mẽ của ngành ô tô Trung Quốc.