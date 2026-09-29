Toyota Fortuner đời mới liên tục lộ diện, đổi thiết kế, thêm công nghệ

Nguyên mẫu Fortuner vẫn được phủ kín lớp ngụy trang, nhưng phần đuôi xe đã lộ rõ hơn. Cụm đèn hậu có thiết kế nằm ngang và kéo dài về phía cửa cốp, trong khi cản sau được thiết kế lại. Xe cũng xuất hiện ăng-ten dạng vây cá mập trên nóc.

Phần đuôi xe của Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện rõ hơn khi chạy thử. Ảnh: CR.Milk MeeToo

Ở phía trước, những nguyên mẫu từng xuất hiện cho thấy Fortuner mới có thể thay đổi đáng kể. Phần đầu xe được tạo hình vuông vức và dựng đứng hơn, kết hợp lưới tản nhiệt lớn cùng cụm đèn thanh mảnh. Hệ thống chiếu sáng nhiều khả năng được bố trí theo kiểu tách tầng, khác với thiết kế trên thế hệ hiện hành.

Toyota Fortuner thế hệ mới chạy thử cùng lớp ngụy trang. Ảnh: Rushlane

Một số chi tiết như radar trên cản trước và camera phía sau kính chắn gió cũng xuất hiện trên xe thử nghiệm, cho thấy Toyota có thể bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ lái và an toàn chủ động.

Toyota Fortuner thế hệ mới có thể được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái. Ảnh tham khảo nội thất Hilux: Toyota

Về kết cấu, Fortuner mới được cho là vẫn sử dụng khung gầm rời và có mối liên hệ kỹ thuật với Hilux thế hệ mới. Theo một số nguồn tin quốc tế, mẫu SUV này có thể sử dụng phiên bản cập nhật của kiến trúc IMV. Nội thất dự kiến cũng được làm mới với màn hình trung tâm lớn hơn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và nhiều công nghệ kết nối hiện đại.

Thông tin về động cơ chưa được Toyota xác nhận. Một số nguồn tin cho rằng động cơ diesel 2.8L và máy xăng 2.7L có thể tiếp tục được sử dụng tại một số thị trường. Bên cạnh đó, khả năng xuất hiện hệ thống hybrid nhẹ 48V cũng đang được đề cập, nhưng chưa có thông số chính thức.

Bản dựng đồ họa Toyota Fortuner thế hệ mới

Việc Toyota Fortuner chuẩn bị bước sang thế hệ mới diễn ra trong bối cảnh mẫu xe này đang chịu sức ép lớn tại Việt Nam. Theo số liệu VAMA, Fortuner bán được 217 xe trong tháng 8/2026, trong khi Ford Everest đạt 690 xe. Sau 8 tháng, doanh số tương ứng là 1.181 xe và 7.640 xe.

Theo RushLane, Fortuner thế hệ mới có thể được giới thiệu trong năm 2027. Toyota chưa xác nhận thời điểm ra mắt chính thức cũng như kế hoạch phân phối tại Việt Nam.